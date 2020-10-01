Минская группа бесполезна, "пора отрезать пуповину". Эрдоган ответил на заявление США, РФ и Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на совместное заявление президентов России, США и Франции, которые осудили эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.

Это заявление цитирует Reuters.

Эрдоган укорил Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.

"Учитывая, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, недопустимо, чтобы они участвовали в поисках прекращения огня", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо. Турецкий лидер также потребовал от Армении немедленно вывести свои войска. По его мнению, только после этого в регионе наступит мир.

"Минская группа... за 30 лет не смогла решить вопрос c Карабахом. А сегодня она пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо", - заявил Эрдоган, выступая с трибуны парламента Турции. Он отметил, что пытался обсуждать проблему Нагорного Карабаха с главами России, США и Франции: "Но результата нет. Наши братья не могут вернуться на свою землю. А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно "отрезать пуповину".

Напомним, Франция, Россия и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая была создана в 1992 году для посредничества в мирном урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.