"Я испытал полусмерть, потом кому": Навальный дал Дудю первое после отравления интервью

В Берлине российский оппозиционер Алексей Навальный дал журналисту Юрию Дудю первое после отравления большое интервью, в котором изложил свою версию пережитого. Ролик опубликован на YouTube.

В частности, Навальный рассказал о том, как мог попасть яд "Новичок" в его организм.

По его словам, утром 20 августа в аэропорту Томска перед вылетом он чувствовал себя хорошо. Когда он занял свое место на борту самолета, то достал ноутбук и начал смотреть мультфильм "Рик и Морти". Спустя 20 минут ему стало неинтересно его смотреть, он почувствовал холодный пот и попросил своего пресс-секретаря пообщаться с ним. Однако он признался, что уже не понимал, что она ему говорила, и пошел в туалет умыться.

Вернувшись из туалета, он упал. Он также не помнит, кричал ли он в тот момент.

По мнению Навального, яд мог быть где угодно – например, на одежде.

"Я из номера выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным... Потом прошло три или четыре часа – долгий период. То есть если бы я выпил это, съел или вдохнул, то я бы, конечно, отбросил кони за полчаса, за час", – отметил Навальный.

Во время комы он находился "в полной отключке", получал лекарства и видел галлюцинации.

"Я испытал полусмерть, потом кому, а потом еще и наркотические галлюцинации, весь этот наркотрип, прям как в Пелевине или в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", по полной программе", – вспоминает Навальный.

На вопрос журналиста, кто мог стоять за отравлением, Навальный ответил: "это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Владимира Путина".

В свою очередь, в Кремле уже прокомментировали обвинения Навального в свой адрес.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ничего нового в разбирательстве по ситуации с Навальным не произошло, пишет РИА Новости.

"Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего", – сказал Песков.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".