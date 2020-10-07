Навальный призвал ООН расследовать его отравление

Российский политик Алексей Навальный призвал ООН взять на себя расследование дела по факту его отравления. Об этом Навальный написал в своем блоге.

По его словам, уголовное дело по факту его отравления в России так и не возбуждено. При этом, по его словам, по его словам, расследованием может заняться спецдокладчик ООН, у которого есть полномочия запросить у Германии результаты анализов, а у России – одежду политика и медицинские документы.

"Ну и, по идее, расследование со стороны ООН должно полностью устраивать российских официальных лиц. В пресс-релизах они пишут про некое "международное расследование". А что может быть "международнее"? Так что вот мы решили попробовать пойти таким путем. Мой французский адвокат, Вильям Бурдон (вы его, может быть, помните еще по делу Ив Роше) обратился от моего имени в ООН. Расследованием будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан", – пишет Навальный.

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Ранее официальный Берлин призвал Россию предоставить точную информацию о причинах отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Иначе будут введены санкции.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".