ЕС и Великобритания ввели санкции против РФ из-за отравления Навального

Европейский Союз ввел санкции против России из-за отравления российского политикаАлексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.

Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. В санкционный список также включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, в одном из подразделений которого, как считается, в советское время был создан "Новичок".

Великобритания объявила, что вводит такие же санкции, как и Евросоюз.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".