Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск

Беларусь объявила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передает РИА Новости.

В российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановской по ст. 361 ч. 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные на вред нацбезопасности).

В МВД уточнили, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.

А белорусский музыкант и лидер группы "BRUTTO" Сергей Михалок жестко раскритиковал свою соотечественницу после того, как она заявила, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах с Александром Лукашенко.