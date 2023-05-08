Метит на топ-должность: Кабаева намекает, что вышла замуж за Путина, — экс-депутат Госдумы

По мнению Марии Максаковой, бывшая гимнастка ежегодно рожает детей от Владимира Путина с какой-то целью, возможно, для продления его жизни.

Любовницу президента РФ Владимира Путина Алину Кабаеву все чаще видят вместе с главой Совета Федераций Валентиной Матвиенко, которую она пытается подсидеть. Об этом оперная певица Мария Максакова заявила в новом выпуске программы "Аргумент".

По мнению Максаковой, Кабаева специально надевает обручальное кольцо во время встреч с Матвиенко, чтобы "понервировать ее" и намекнуть, что в личной жизни она получила другой, более высокий статус, который приближает ее к должности спикера Совета Федераций.

Максакова также утверждает, что Кабаева ежегодно рожает Путину детей для каких-то секретных целей. По ее словам, дети, возможно, нужны российскому диктатору как источник стволовых клеток для экспериментальных препаратов, в частности онкологических. Оперная певица предположила, что дети-мальчики продолжают Путину жизнь.

Она считает, что бывшая гимнастка получила от Путина резиденцию на Валдае за рождение детей. Также Максакова отметила, что дети диктатору не нужны, ведь он их тщательно скрывает.

Мария Максакова — российская и украинская оперная певица, с 2011 по 2017 год была солисткой Мариинского театра, депутат Госдумы РФ VI созыва. Муж Максаковой депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года.

Алина Кабаева – что известно о любовнице Путина

После того как спортивная карьера Алины Кабаевой закончились, она недолго была депутатом Госдумы, теперь занимает пост главы совета директоров "Национальной медиагруппы".

Впервые слухи об их связи с президентом появились еще в 2008 году. Тогда российская газета "Московский корреспондент" опубликовала статью о том, что Путин развелся со своей женой Людмилой Шкребневой и собирается жениться на Кабаевой. Официальный Кремль опроверг все, сказанное в статье, и газета вскоре после публикации была закрыта.

По неподтвержденным данным, у Кабаевой и Путина – четверо детей: два мальчика и девочки-близнецы. Все дети родились в Швейцарии, где бывшая гимнастка жила до войны в Украине. После она оказалась в Москве в сопровождении целой армии женщин-телохранительниц и с того момента время от времени появляется на официальных мероприятиях.

28 февраля российские журналисты выяснили, что пассия российского президента Алина Кабаева владеет самой большой квартирой в России. Пентхаус находится в Сочи, в Краснодарском крае. И в 2011 году его стоимость составляла 15 миллионов долларов.

Также центр "Досье" узнал, что люди из окружения Путина в течение 15 лет занимаются недвижимостью Кабаевой. У нее, ее сестры, матери и бабушки есть 10 квартир в Москве и Петербурге, коттедж в Сочи, два дома в поселке дома отдыха "Успенское" в Московской области. Их общая рыночная стоимость, по подсчетам центра, достигает 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, 25 февраля бывшая гимнастка из-за связи с Путиным попала в санкционный список Евросоюза. Британия ввела против нее ограничения еще 13 мая 2022 года.

По информации Daily Mirror, 24 февраля в Швейцарии при загадочных обстоятельствах умерла акушерка, которая принимала роды у Алины Кабаевой Наталья Тьебо (Кондратьева). Это произошло спустя несколько дней после того, как о ее роли в рождении детей Кабаевой рассказали российские СМИ.