Есть два взгляда на будущее войны в Украине. Венгрия поддерживает все мирные инициативы, — Орбан

По словам премьер-министра Венгрии, отношение Будапешта к войне в Украине отличается от позиции правительств других стран. Для реализации мирного плана нужно сделать "первый шаг".

Венгрия поддерживает все мирные планы, которые помогут закончить войну в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на заседании правления Христианско-демократического интернационала в Бледе, пишет Magyar Nemzet.

По его словам, неизвестно, какой именно из мирных планов увенчается успехом, однако необходимо сделать некий "первый шаг".

"Никто не знает, какой мирный план будет иметь шансы на успех, поэтому Венгрия поддерживает все инициативы", — сказал Орбан.

Орбан отметил, что есть два взгляда на будущее войны в Украине. В одном из них конфликт решается военным путем, а в другом – стороны понимают, что это невозможно и необходимы переговоры.

Глава венгерского правительства отметил, что отношение Будапешта к войне в Украине отличается от позиции правительств других стран.

"Украина наш сосед, где проживает венгерское меньшинство, а война унесла и венгерские жизни. Конфликт — это личная национальная потеря не только для Украины, но и для Венгрии", — сказал Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии высказался о Европейском фонде мира, при помощи которого Евросоюз выделяет Украине военную помощь. По словам Орбана, фонд изначально создавался не для этого.

"По мнению Венгрии, необходимо уточнить, продолжает ли фонд служить своим первоначальным целям, общеевропейской безопасности, или трансформируется в средство военной поддержки Украины. Поэтому Будапешт блокирует дальнейшие выплаты", — пояснил премьер.

Напомним, что 14 мая премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной. По словам Виктора Орбана, война завершится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

Кроме того, у Орбана раскритиковали снабжение ВСУ оружием НАТО. Евросоюз профинансировал поставки вооружения для ВСУ и поддержал одну из сторон конфликта. История повторяется — Европа снова накапливает смертоносное оружие, считает спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

Еще сообщалось, что в Венгрии отклонили резолюцию об аресте Путина. Венгерский депутат Агнеш Вадаи сравнила правящую партию "Фидес" со "сторожевым псом Путина" и заявила, что решение было принято по приказу Виктора Орбана.