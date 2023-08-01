"Не вернули флаг": задержанную на акции протеста в Грузии украинку отпустили (фото)

Грузинские полицейские инкриминировали 37-летней гражданке Украины Марине Чобанян мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям.

Задержанную на акции протеста в Грузии Марину Чобанян, которая протестовала против прибытия лайнера Astoria Grande в Батуми, отпустили из-под стражи. Об этом сообщила ее мать Алла Чобанян в разговоре с журналистами проекта Радио Свобода "Ти як?".

Грузинские правоохранители не вернули 37-летней женщине украинский флаг, который для нее "это святое". Как заявила марина матери, его должны вернуть.

"Только что она вышла на свободу", — рассказала Чобанян-старшая.

Марина Чобанян Фото: Радіо Свобода

Протесты против лайнера Astoria Grande в Батуми

В Батуми 31 июля состоялась акция против круизного лайнера Astoria Grande, который прибыл в грузинский порт на обратном пути из Турции. На борту было около 800 человек. Подавляющее большинство пассажиров — граждане России. Судно совершало круиз по маршруту Сочи-Брабзон-Батуми-Амасра-Стамбул-Сочи.

Впервые лайнер прибыл в порт Батуми 27 июля. В тот же день протесты прошли в Батуми и Тбилиси. Митингующие были возмущены ответами некоторых российских туристов, которые заявили, что поддерживают действия РФ в войне с Грузией 2008 года и считают, что их страна "освободила Абхазию от грузин". Автобус, на котором пассажиров лайнера повезли в город, окружили толпой и освистали, забросав транспорт бутылками и яйцами.

задержание Марины Чобанян Фото: Скрин видео

Впоследствии полиция задержала двух граждан Украины. Среди них Марина Чобанян и Дмитрий Закревский. Его местонахождение не было известно.

Адвокат украинки Нино Иремадзе заявила, что 37-летней гражданке Украины Марине Чобанян инкриминируют мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям. У нее забрали документы, телефон и флаг Украины.

Напомним, осенью 2022 года в Ялте российский военный жестоко убил мужчину. Жители временно оккупированного города вышли на протест против произвола оккупантов.