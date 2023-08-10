"Накормят даром": Россия отправит тысячи тонн зерна странам Африки (инфографика)

Российское правительство планирует отправить несколько десятков тонн зерна странам Африки после того, как уничтожило втрое больше зерна в портах Украины.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о бесплатных поставках российского зерна в ряд стран Африки. Об этом рассказало агентство "РИА Новости".

По словам Патрушева, зерно поступит в шесть стран Африки. Планируется отправить 25-50 тыс. тонн, заверил российский чиновник. Также предположил, что в Европе возможна "продовольственная инфляция" и рост цен, связанные с "нестабильностью в Черном море".

В то же время в России, уверен министр, уровень продовольственной инфляции "незначительный", поэтому планируют нарастить экспорт зерна — он должен быть больше 55 млн тонн.

Какие именно страны получат зерно, чиновник не назвал. Впрочем, агентство напомнило выступление президента РФ Владимира Путина на саммите Россия-Африка — он перечислил следующие страны: Буркина-Фасо, Мали, Эритрею.

Отметим, заявление Патрушева прозвучало после разрыва зерновой сделки в июле. Тогда же ВС РФ начали массированные удары по украинским портам и зернохранилищам. В частности, во время одного из таких ударов сгорело 60 тыс. тонн зерна, а портовая инфраструктура получила такие повреждения, что будет восстанавливаться не менее года.

Министерство сельского хозяйства Украины в Twitter сообщило, что Россия уничтожила в украинских портах почти 200 тыс. тонн зерновых.

В конце 2022 года ООН опубликовало инфографику зависимости стран Африки от поставок зерна Украины и России. Согласно инфографике, страны, которые назвал Путин, и так в подавляющем большинстве получали зерно от РФ.

ООН — о поставках зерна в Африку Фото: пресс-служба ООН

Между тем украинское зерно лишь на четверть отправлялось в Африку — свидетельствуют данные 2021 года. Большинство зерна направлялось в страны Азии.

Распределение экспорта украинского зерна по регионам планеты — Latifundist Фото: Latifundist

Отметим, в начале августа 2023 года состоялись атаки морских дронов на российские корабли. 4 августа дрон с 450 кг взрывчатки нанес удар возле Новороссийска — тогда получил пробоину десантный корабль "Оленегорский горняк". 5 августа было атаковано судно в нескольких километрах от Крымского моста. Позже стало известно, что поврежден нефтяной танкер SIG, который возил авиационное топливо, курсировал между Сирией и РФ и находился под санкциями США.

Напоминаем, после атаки морских дронов по Новороссийску полетел вверх курс российского рубля: в течение суток подскочил до почти 100 руб./долл. и не остановился — рос дальше. Вместе с тем эта атака угрожает мировым ценам на нефть: если появятся преграды к поставкам из РФ, то возможен дефицит горючего и снижение поддержки Украины.