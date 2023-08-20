"Зерновая сделка": переговоры по возобновлению могут пройти в Стамбуле, — СМИ

По мнению журналистов, Анкара стремится как можно скорее возродить Черноморскую инициативу и инициировать технические переговоры между Москвой и Киевом.

Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения" в ее прежнем формате по черноморскому гуманитарному коридору. Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле, сообщает Sabah.

"Если зерновой коридор, приостановленный Россией, не будет вновь открыт, цены вырастут еще больше, поскольку российские и украинские фермеры будут меньше сеять. Мир согласен с тем, что единственный человек, который может решить проблему, — это президент Эрдоган", — пишут журналисты.

По данным Sabah, с тех пор, как Россия приостановила действие соглашения, цены на зерно в менее развитых странах выросли на 15%. В течение месяца после того, как зерновая инициатива была приостановлена, в результате бомбардировок территории Украины было повреждено 220 тысяч тонн зерна, чего хватило бы на то, чтобы прокормить 810 тысяч человек в течение года.

Анкара стремится как можно скорее возродить Черноморскую инициативу вместо альтернативных маршрутов. С уменьшением количества производимого зерна прогнозируется дальнейший рост цен и увеличение вероятности голода в менее развитых странах.

"Отмечается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активации коридора могут состояться в Стамбуле", — пишет турецкое издание.

На момент написания материала ни одна из сторон официально не подтвердила эту информацию.

Прекращение зернового соглашения

17 июля РФ отказалась продолжить участие в зерновой сделке, поскольку другие страны, якобы, не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок — экспорта сельхозпродукции и удобрений из России.

Напомним, 2 августа сообщалось, что Путин поедет в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Точная дата визита пока не сообщается. Как известно, одной из тем переговоров двух лидеров может стать "зерновая сделка".

Ранее, 21 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, "не колеблясь", выступит с инициативой, необходимой для предотвращения "вредных последствий" выхода РФ из зерновой сделки.