Спецназ взял штурмом: в Германии обыскали квартиру пророссийской активистки Колбасниковой

В воскресение Елена Колбасникова организовала в Кельне автопробег в поддержку РФ, однако, по словам прокурора, обыск у нее дома не связан с этим мероприятием.

В понедельник, 21 августа, в Кельне спецподразделения полиции провели обыск в квартире пророссийских активистов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда. Об этом пишет немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Сообщается, что накануне Елена Колбасникова организовала в Кельне автопробег с российскими флагами, в котором приняли участие около 40 автомобилей.

По словам прокурора Ульфа Виллуна, обыск не имеет отношения к мероприятию. Причиной стало расследование, связанное с нарушением закона о контроле оружия, а именно незаконным хранением автомата Калашникова.

В статье говорится, что полиция взяла квартиру активистов штурмом. В ходе обыска было изъято оружие, однако его подлинность еще проверяется.

В блоге, близком к подозреваемым, говорится, что что Шлунд якобы был "серьезно" ранен во время штурма. Прокурор Виллун данную информацию не подтвердил. В упомянутом блоге также речь шла о "русофоби", а Колбасникова и Шлунд были названы "борцами за мир".

Напомним, 27 марта немецкая прокуратура провела обыски дома у Елены Колбасниковой и Макса Шлунда. По информации правоохранителей, подозреваемые передавали средства на покупку раций для российских оккупационных войск в Украине.

Ранее, 9 марта, мы сообщали, что Елена Колбасникова, которая является уроженкой Украины, предстанет перед судом в Кельне. Женщина замешана в целом ряде пророссийских мероприятий на территории ФРГ.

По данным СМИ от 30 января, Елена Колбасникова и Макс Шлюнд собирали деньги для приобретения раций, телефонов и наушников для российской армии. В конце 2022 года они лично передали российскому офицеру Дмитрию Ткачеву 500 евро.