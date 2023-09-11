Обменяют на убийцу: РФ отпустит Навального и вернет домой киллера Красикова, — WSJ

Президент России Владимир Путин, как бывший работник разведки, пытается спасти своих коллег, которые сидят в тюрьмах на западе. Один из таких коллег оказался в Госдуме, другой — выполняет функции Евгения Пригожина.

Власти РФ планируют вернуть наемного убийцу Вадима Красикова, который отбывает пожизненное заключение в Германии. С этой целью в списки на обмен якобы должен попасть оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает 25-летний срок в колонии. Весной 2023 года адвокат заключенного заявил, что он сильно похудел и его "притравливают" ядом. О деталях возможного обмена сообщило издание The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что Кремль рассматривает вариант обмена киллера сразу на нескольких человек. В частности, предполагают, что кроме Навального, может идти речь о еще двух лицах: журналисте WSJ Эване Гершковиче и ветеране морской пехоты США Поле Велане. Отметим, Гершковича задержали в марте 2023 года по обвинению в шпионаже, сообщали СМИ. Пол Велан был задержан в 2018 году: обвинение — также шпионаж, имеет приговор — 16 лет тюрьмы.

Источник информации, которую публикует издание — анонимные западные чиновники. При этом утверждают, что в обмене Вадима Красикова заинтересован лично президент России Владимира Путин: он пытается "вытащить" спецагентов, заключенных за преступления, совершенные по заказу Кремля.

Вадим Красиков: что известно

Вадим Красиков — 58-летний россиянин, которого в Германии осудили за убийство чеченца Зелимхана Хангошвили. Согласно приговору суда, он наказан пожизненным заключением. При этом следствие доказало, что он совершил преступление именно по заказу российских спецслужб.

Также СМИ сообщают, что Красиков может быть причастен к убийству предпринимателя Альберта Назранова. Впрочем, пока не известно, рассматривают ли российские власти его как подозреваемого по этому делу.

Между тем Кремль пытается спасти агентов, которые выполняли преступления за рубежом и попали в поле зрения западных правоохранителей. Например, подозреваемый в отравлении экс-разведчика РФ Александра Литвиненко попал в Госдуму России. А возможный организатор отравления экс-сотрудника КГБ Сергея Скрипаля — Андрей Аверьянов — также продолжил карьеру. В частности он может начать действовать в Африке вместо погибшего владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Алексей Навальный: детали биографии

Алексей Навальный — 47-летний россиянин, которого Кремль осудил по нескольким уголовным делам. Мужчина находится в колонии, где периодически проходят судебные разбирательства все новых обвинений.

В 2020 году Навального, как подозревают, отравили: его успели вывезти за границу, где он получил помощь от немецких медиков. Однако через полгода после отравления мужчина вернулся в РФ, где сразу был арестован и получил свои первые приговоры.

Перед отравлением оппозиционер стал известным заявки своим антикоррупционным расследованием: в частности, показал дворец Путина неподалеку от Сочи. Также пытался построить политическую карьеру, однако Кремль не дал ему возможности стать системным оппозиционером.

Также Навальный не протестовал против аннексии Крыма в 2014 году. Тогда заявил, что "Крым — не бутерброд". Весной 2023 года соратники сняли о нем фильм, который получил награду "Оскар": украинцев возмутило решение американских кинематографистов.

Напоминаем, СМИ сообщили, что РФ начала создавать военную базу неподалеку от границы с Финляндией, которая недавно стала членом НАТО. Между тем на границе с Украиной Кремль не строит военных баз, зато сообщает об очередных ударах неизвестных беспилотников по Белгородской области.