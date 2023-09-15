В Индии пытаются сдержать вспышку нового смертельного вируса, — The Washington Post

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, смертность от вируса Нипах, вспышка которого зафиксирована в Индии, составляет от 40 до 75%. Однако, к сожалению, вакцины против этой инфекции пока нет.

Вспышки болезни на этой неделе были зафиксированы в южном индийском штате Керала, где по состоянию на 12 сентября два человека уже умерли и заболели минимум пятеро, пишет The Washington Post. При этом уже выявлено 950 контактов с больными, из которых 213 относятся к группе высокого риска.

"Две смерти зарегистрированы в районе Кожикоде в Керале, и они были вызваны вирусом Нипах. Туда отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата", — отметил в тот же день в комментарии индийскому информагентству Press Trust of India министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

По информации издания, школы в пострадавшем районе закрыты, а несколько сел объявлены опасными зонами. Министр здравоохранения штата Вина Джордж подтвердила пятого инфицированного человека — 24-летнего медицинского работника. Также, по данным правительственных СМИ, 9-летний ребенок с вирусом находится на искусственной вентиляции легких. Однако уже на утро 15 сентября умер еще один человек, а количество больных увеличилось, пишет индийское информагентство.

Власти призывают людей не паниковать, а "относиться к этой ситуации с осторожностью". Она убеждает, что оснований для истерии нет, поскольку все, кто был в тесном контакте с умершими, изолированы и находятся в больницах. Впрочем, правительство штата советует гражданам надевать маски на улице в качестве меры предосторожности.

Вирус Нипах — что известно

Вирус Нипах (NiV) впервые обнаружили в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки заболевания периодически происходят в Азии. Инфекция вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные проявления. Пока от вируса нет вакцины, поэтому в 70% случаев заболевание приводит к смерти. Ранее летальные случаи от вируса Нипах в штате Керала фиксировали в 2018-м и 2021 годах, однако диагностика этого вируса достаточно не совершенна. В основном для определения заражения вирусом Нипах используются тесты ПЦР.

Как сообщают индийские медиа, Национальный институт вирусологии ICMR (NIV) в Пуне отправил свою мобильную лабораторию BSL-3 в Кожикоде для проверки образцов на вирус именно в очаге инфекции. По данным Индийского совета медицинских исследований (ICMR), противовирусный препарат (моноклональное антитело) пока является единственным доступным для правительства способом лечения инфекций, хотя его эффективность еще не была клинически доказана.

Считается, что болезнь распространяют крыланы — большие летучие мыши, которых называют летучими лисицами или фруктовыми летучими мышами. Они питаются фруктами, в частности манго, бананами, сладким соком пальм, и туда может попасть их зараженная слюна. По данным ВОЗ, они являются естественными носителями вируса Нипах, но он может передаваться от животных к человеку или через контакт между людьми. Домашние животные, включая лошадей, кошек и собак, также могут заразиться и распространить инфекцию, но вирус считается очень заразным именно среди свиней, которые могут передать вирус людям. Кроме того, смертельная инфекция может передаваться от инфицированного человека через телесные выделения.

Симптомы заболевания различаются: более легкие — это лихорадка и головная боль, рвота, боль в горле и мышцах. При тяжелом течении болезни у пациентов могут возникнуть острые инфекции, такие как энцефалит и проблемы с дыханием, судороги, которые могут привести к изменениям личности или коме. Конкретного препарата для лечения вируса Нипах пока не существует. Основное лечение, по данным ВОЗ и центров по контролю и профилактике заболеваний, заключается в устранении симптомов и обеспечении больному как можно больше отдыха и питья.

Напомним, Фокус писал, что в Париже начали уничтожать насекомых, которые переносят вирус денге. Кроме того, Фокус исследовал случаи, когда опасные болезни распространялись по планете из-за утечки из исследовательских лабораторий. Среди известных — распространение спор сибирской язвы и мировая эпидемия COVID-19.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил возможность роста инфекционных заболеваний, однако связал это с подрывом Каховской ГЭС в июне 2023 года.