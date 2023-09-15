Проблемы с почками и возможное отравление: что известно о состоянии Рамзана Кадырова (видео)

Российские политики и журналисты не исключают, что главу Чечни могли отравить. Эксперты также полагают, что смерть Кадырова станет для РФ более сильным потрясением, чем мятеж Пригожина.

В пятницу, 15 сентября, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Фокус выяснил, что известно о состоянии здоровья чеченского лидера.

Что говорят о болезни Кадырова

По словам Андрея Юсова, информацию о проблемах со здоровьем Рамзана Кадырова подтвердили в "медицинских и политических кругах".

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были, обострились и вызвали такое тяжелое состояние", — сказал спикер ГУР МО.

Издание Obozrevatel сообщило со ссылкой на свои источники, что Рамзан Кадыров уже несколько дней как впал в кому. Анонимные собеседники сообщили, что его доставляли на самолете в Москву, однако после безрезультатного лечения вернули в Чечню.

В свою очередь российский оппозиционный политик и экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков в интервью российской публицистке Юлии Латыниной заявил, что по его данным, Рамзан Кадыров страдает от проблем с почками.

Оппозиционер утверждает, что спрашивал о состоянии здоровья Кадыров у "видных чеченцев". От них политик якобы узнал, что глава Чечни перенес операцию, однако она не дала результата.

Сам Рамзан Кадыров в марте этого года опроверг слухи о своей болезни. Он заявил, что является "абсолютно здоровым человеком" и по-прежнему может заниматься спортом, ездить в горы и ходить в походы.

Могли ли Кадырова отравить

Геннадий Гудков в комментарии немецкому изданию Bild от 29 августа предположил, что после гибели Евгения Пригожина российский властный аппарат теперь обернется против других влиятельных личностей, в частности против Рамзана Кадырова.

Коме того, после заявление ГУР о болезни Рамзана Кадырова, российский журналист Александр Невзоров указал на то, что "выстраивается картинка подозрительно похожая на состояние Навального и на состояние Скрипалей".

"Здесь может снова зазвучать слово "Новичок", — сказал Невзоров.

Может ли состояние Кадырова отразиться на войне в Украине

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона заявил, что исчезновение главы Чечни из политических процессов в РФ не повлияет на ход боевых действий в Украине.

"Если они ("кадыровцы", – ред.) уйдут, к сожалению, мы не так сильно это почувствуем, потому что их найдут кем заменить", – сказал Мусиенко.

В свою очередь российский телеведущий Алексей Лушников считает, что если информация о тяжелом состоянии Кадырова подтвердится и чеченский лидер в скором времени умрет, что последствия для РФ могут быть более масштабными, чем после мятежа Пригожина.

"Могут сдвинуться национально-политические плиты наглухо зацементированные за последние два десятилетия", — написал Лушнико в Facebook.

Напомним, что по данным СМИ от 12 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров мог приказать "похоронить заживо" врача, который сделал ему несколько уколов. По неподтвержденным данным, после его лечения политику стало хуже.

Мы также сообщали, что 25 августа Рамзан Кадыров отреагировал на гибель Евгения Пригожина. Он отметил, что с Пригожиным дружил долго и вместе решали "сложные вопросы".