"Процесс уже пошел": Фукуяма предрек возможный распад России (видео)

Американский футоролог считает, что китайцы претендуют на часть российской территории. По его мнению, Китай и Россия – не настоящие друзья.

Российская Федерация может распасться при определенных условиях и этот процесс уже, вероятно, пошел. Об этом сказал американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью Дмитрию Гордону от 21 сентября.

По словам Фукуямы, такие государства, внешне кажущиеся могущественными, на самом деле являются очень хрупкими.

"У России есть много слабых мест и перелом может случиться, есть появится перелом в центре. Регионы России будут двигаться в разных направлениях и сталкиваться с серьезными внешними вызовами", — заявил философ.

Фукуяма также сказал, что РФ и Китай не являются настоящими друзьями. По его мнению, Пекин претендует на часть российской территории.

"Все это может случиться в какой-то момент в будущем в случае дискредитации центра российской власти. И этот процесс уже, похоже, пошел", — сказал эксперт.

Рассуждая о том, близка ли к концу история Владимира Путина, Фукуяма отметил, что нельзя наверняка предсказать крах российского лидера, однако, по его мнению, его система управления "крайне слаба".

"Он подорвал свою власть и поэтому я не ожидаю, что путинизм выживет", — объяснил Фукуяма.

Напомним, 25 мая, во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности Фрэнсис Фукуяма заявил, что Украина может стать полноправным членом НАТО, если украинские военные вернут под контроль Киева Херсонщину и Запорожскую область.

Ранее, 6 мая, Фрэнсис Фукуяма сказал, что переговоры с РФ в интересах Украины только после освобождения юга. По словам политолога, уязвимым местом России является Крымский полуостров.