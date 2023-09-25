Тысячи армян бегут из Карабаха из страха этнических чисток, — ВВС (видео)

На полдень 25 сентября зафиксировано, что уже почти 5 000 этнических армян пересекли границу в сторону Республики Армения.

Растущий поток этнических армянских беженцев растет после присоединения территории Карабаха к Азербайджану, что произошло на прошлой неделе. Об этом сообщает ВВС.

Издание подчеркивает, что переселенцы из анклава пересекли границу с Арменией после того, как Ереван объявил о планах переселить тех, кто остался без крова из-за военных действий, и предупредил о возможных этнических чистках. В то же время Баку объявил, что стремится реинтегрировать этнических армян как "равноправных граждан".

"В заявлении правительства Армении в воскресенье указано, что сотни беженцев уже получили жилье за средства правительства. Но Армения не обнародовала четкого плана того, как она может справиться с таким наплывом людей. На прошлой неделе премьер-министр Никол Пашинян объявил, что страна планирует заботиться о 40 000 беженцев", — отмечает ВВС.

Однако армяне, с которыми общалась BBC непосредственно в стране, заявили, что готовы принять беженцев в свои дома.

Несмотря на публичные заверения Азербайджана, существуют опасения относительно жителей Карабаха, поскольку сепаратисты, которые приняли перемирие и согласились разоружиться, пропустили только одну доставку помощи в объеме 70 тонн еды. Лидеры этнических армян говорят, что тысячи людей не имеют еды и крыши над головой и спят в подвалах, школьных зданиях или на улице.

Как сообщило правительство Республики Армения, по состоянию на 12:00 25 сентября Нагорный Карабах покинули 4850 вынужденных переселенцев, а в населенном пункте Корнидзор вблизи Лачинского коридора создан гуманитарный центр.

Что известно о ситуации в Карабахе

Карабах — горный регион на Южном Кавказе, который международно признан частью Азербайджана, но три десятилетия контролировался этническими армянами.

Анклав поддерживает Армения, а также еще недавно там находились сотни российских так называемых "миротворцев". В своем телеобращении премьер-министр Армении Никол Пашинян намекнул, что Россия не стала на защиту Армении в конфликте, как должна была это сделать. На прошлой неделе во время наступления азербайджанской армии были убиты пятеро российских военных.

Тем временем более 140 человек были арестованы в Ереване после последних антиправительственных протестов из-за того, что правительство Армении, по мнению демонстрантов, не справилось с кризисом в Карабахе, сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В воскресенье, 24 сентября, Министерство обороны Азербайджана заявило, что конфисковало значительное количество военного оборудования, включая большое количество ракет, артиллерийских снарядов, мин и боеприпасов.

Капитулировавшее "правительство" Карабаха сообщило о 120 тысячах мирных жителей, которые не хотят быть гражданами Азербайджана и боятся этнических чисток после того, как азербайджанская армия вернула контроль над территорией своей страны.

Напомним, Азербайджан признал свою ответственность за гибель российских военных-миротворцев в Карабахе. В пресс-службе Кремля заявили, что президент Ильхам Алиев принес извинения Москве и выразил глубокие соболезнования.

Ранее Фокус писал о том, как росСМИ заставили освещать события вокруг Карабаха. Кремль разослал государственным и проправительственным медиа специальную методичку с "правильными" тезисами.