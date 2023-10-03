Говорят, что невиновны: за одни сутки произошли три аварии с самолетами "Аэрофлота" (фото, видео)
По данным журналистов, за прошедшие сутки загорелись двигатели сразу с двух самолетов, в то время как третий ремонтировали полтора часа. Компании-производители самолетов отказались обслуживать воздушные суда, однако Кремлю все же удалось закупить запчастей на почти 20 млрд руб. у европейских компаний.
За одни сутки в РФ произошли аварии сразу трех самолетов. Два самолета не смогли взлететь в аэропорту из-под Москвы. Компания "Аэрофлот" пыталась "спасти" ситуацию, выплатив пассажирам по 600 руб. компенсации. Один самолет застрял в аэропорту Пхукета в Малайзии. О деталях поломки российского самолета в Малайзии говорится на портале "24 канал".
Пресс-служба "Аэрофлота" объяснила, что 2 октября произошло возгорание двигателя у самолета Boeing 777, который летел рейсом SU275 из Пхукета в Москву. При этом компания не признает, что ответственна за ситуацию. Утверждает, что вина лежит на работниках аэропорта, которые якобы вызвали поломку.
Чтобы отыскать другой самолет на замену поломанного, понадобилось определенное время, признали в компании. На это время пассажирам предложили напитки, номера в гостиницах и возможность поесть. Наконец, людей смогли доставить в РФ другими рейсами, заверила пресс-служба.
Крушения самолетов "Аэрофлота" — что известно
Отметим, 2 октября в Москве "Аэрофлот" имел проблемы с двумя самолетами подряд. Сначала загорелся двигатель у воздушного судна, которое уже взлетело. На борту находилось 400 человек, которых попросили не беспокоиться и подготовиться к срочному возвращению в аэропорт. При этом, как говорили свидетели, голос пилота был "взволнован".
После приземления "Аэрофлот" отыскал еще один самолет. Однако проблема была в том, что его не смогли отремонтировать: чтобы это выяснить, потратили 1,5 часа. Россияне все же смогли вылететь на отдых в турецкую Анталью, но добрались туда через восемь часов.
Между тем Федеральная служба "Росавиация" ни словом не прокомментировала инцидент с тремя российскими самолетами. Последнее сообщение, опубликованное пресс-службой ведомства, касается проведения всероссийской конференции.
Отметим, 12 сентября произошло чрезвычайное происшествие с самолетом РФ, который совершал внутренний рейс. Самолет двигался из Сочи в Омск, но миновал аэропорт назначения, а затем приземлился прямо посреди поля.
Позже стало известно, что же произошло с воздушным судном: у него сломалась гидравлическая система. Пилотам пришлось выбирать аэропорт с более длинной взлетной полосой, до которого, впрочем, не хватило горючего.
Российские авиакомпании потеряли возможность вовремя ремонтировать самолеты в результате наложения санкций на РФ. В частности, компании Boeing и Airbus отказались от проведения сервисных работ и предоставления запасных частей. Однако расследователи выяснили, что стране-агрессору удается обойти санкции: получили запчастей на сумму 18 млрд руб. — купили в ЕС.
Между тем президент России Владимир Путин в первые месяцы вторжения в Украину разрешил российским компаниям присваивать самолеты зарубежных компаний, которые на момент начала войны находились на аэродромах. Воздушное судно, которое потерпело крушение во время полета в Омск — одно из таких устройств.
Напоминаем, в августе и сентябре в РФ два воздушных судна не долетели до аэропортов и разбились. На одном из этих судов — самолете "бизнес-джет" — находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: российские власти до сих пор не обнародовали ни одной версии, что произошло 23 августа. На втором судне — в вертолете — находился российский экс-депутат из Архангельской области.