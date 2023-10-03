Путин готов к выборам: в РФ составляют списки доверенных лиц главы Кремля, — СМИ

По словам источника журналистов, Путин набирает узнаваемые лица, которые поддерживают войну в Украине и его лично. Во время выборов 2018 года после соответствующей "обработки" за него проголосовало более 50 млн россиян.

Весной 2024 года в РФ должны состояться выборы президента. Российские власти официально еще не объявили о начале избирательной гонки. Однако сторонники президента РФ Владимира Путина начали искать людей, которые будут агитировать россиян отдать свой голос именно за этого человека. Об этом пишет издание "РБК Россия".

Издание ссылается на анонимный источник из окружения Путина, имеющий отношение к руководителям трех субъектов РФ. Согласно объяснениям анонима, чиновники готовятся к выдвижению "кандидата от власти" — то есть нынешнего президента. Для этого неделю назад разослали специальное задание в регионы, где его уже выполнили. Указывается, что это свидетельствует о старте избирательной кампании главы Кремля.

Губернаторы составили список местных знаменитостей, которые имеют шанс стать "доверенными лицами" Путина. Кандидаты в доверенные лица должны соответствовать ряду критериев. В частности, иметь высокую узнаваемость, поддерживать войну и быть верными сторонниками нынешнего главы Кремля. Также среди требований — "высокое умение учиться".

После отбора кандидатов их действительно ожидает обучение, рассказал источник РБК. Их будут учить вести публичные дебаты. Также они должны усвоить "основные смыслы избирательной кампании и ценности, которые защищает кандидат".

В 2018 году во время предыдущих выборов интересы Путина представляли 476 доверенных лиц — спортсменов, актеров, певцов, телеведущих и т. п. Тогда за него отдали голоса 77% россиян, которые пришли на выборы — 56 388 619 человек. То есть, с политикой нынешнего главы Кремля соглашался каждый второй россиянин (общее количество россиян с правом голоса — 108 520 539 чел.).

По данным издания "Коммерсант", Владимир Путин уже в ноябре планирует объявить о своем участии в президентских выборах 2024 года.

Президентские выборы в РФ — что известно

Отметим, весенние выборы президента России должны состояться 17 марта 2024 года. В случае, если будет второй тур, то он пройдет через 21 день — 7 апреля 2024 года.

Чтобы избирательная кампания стартовала, об этом должен объявить Совет Федерации России за 100 дней до даты голосования — то есть, это должно произойти ориентировочно 12 декабря 2023 года.

Владимир Путин 7 октября празднует день рождения — ему должен исполниться 71 год. Как он и его сторонники планируют отметить эту дату официально не сообщалось. Впрочем, эксперты отметили, что примерно тогда в РФ будут проходить учения по гражданской обороне, которые имитируют последствия ядерного удара.

Выборы президента Украины, если их объявит Верховная Рада, должны состояться 21 апреля 2024 года. Дедлайн для объявления выборов, которые невозможны по условиям военного положения, — 4 октября 2023 года. Жена Зеленского 25 сентября заявила, что не знает, захочет ли ее муж выдвинуть свою кандидатуру.

Напоминаем, в августе ГУР Минобороны обнародовали возможный альтернативный вариант выборов в России. В частности, указали, что Путин может предложить россиянам голосовать за своего преемника — например, губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Однако команда действующего президента рассматривает основной вариант, поэтому ищут таких соперников, чтобы Путин выглядел не слишком старым.