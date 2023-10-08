В Италии полиция изъяла у мафии почти 100 млн евро, — ANSA

Изъятие активов, в том числе наличных, произошло в итальянских регионах Сицилия, Лацио, Ломбардия и Венето.

Активы на сумму 98 миллионов евро были конфискованы во время мафиозной операции, которую провела 6 октября финансовая полиция города Катания на Сицилии. Об этом сообщило итальянское информагентство ANSA.

По информации агентства, эти средства были изъяты у двух бизнесменов, которые вероятно связаны с местным отделением влиятельного мафиозного клана Лаудани. Однако следователи считают, что цепочка подозреваемых ведет к другому клану — Скализи из Адрано, городка вблизи Катании.

Среди конфискованных активов была значительная сумма наличных денег Фото: Из открытых источников

Как сообщили правоохранители, в специальной операции участвовали 50 сотрудников финансовой полиции, которые провели процедуры по изъятию активов, среди которых были наличные, в регионах Сицилии, Лацио, Ломбардии и Венето.

Итальянская мафия — новости последних месяцев

В конце сентября в больнице умер босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, который был осужден за десятки убийств, в частности ведущих прокуроров Италии Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 годах, террористические нападения в Риме, Милане, Флоренции. Он был арестован в январе этого года после 30 лет укрытия. Однако на момент ареста уже болел раком, поэтому его даже не успели осудить.

В начале сентября в Италии провели большую антимафиозную операцию с участием 600 правоохранителей. Меры пресечения по всей стране состоялись в отношении 84 преступников.

В июне в ходе общеевропейских рейдов в Италии, Бельгии и Германии арестовали 25 человек, связанных с группой торговли наркотиками, которой управляла известная мафиозная группировка "Ндрангета". Преступная организация действовала из итальянской Калабрии, родины мафиози, но также имела активный офис в Германии, поскольку импортировала большое количество кокаина, героина и гашиша.

Напомним, Фокус писал, что члены итальянской мафии предложили семье молодого парня финансовую помощь за то, что они убили его по ошибке.

Когда-то мы писали, что марокканская мафия готовила похищение или нападение на премьера Нидерландов Марка Рютте, а сербская мафия под видом ультрас готовила покушение на президента страны Александара Вучича.