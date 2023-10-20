"Преступный заговор": адвокат Трампа признала вину и согласилась сотрудничать с прокурорами

По мнению экспертов, сотрудничество Сидни Пауэлл по делу Дональда Трампа грозит разоблачением экс-президента и предоставлением информации о его действиях в критический период после выборов.

Адвокат Сидни Пауэлл признала себя виновной в попытках отменить поражение экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года в Джорджии. Об этом сообщает американское информагентство Associated Press.

Первоначально Пауэлл, по информации агентства, было предъявлено обвинение в рэкете и шести других пунктах обвинения в рамках широкомасштабной схемы по сохранению республиканца Дональда Трампа у власти после того, как он проиграл выборы 2020 года демократу Джо Байдену. Кроме того, прокуроры утверждают, что она также сыграла роль в несанкционированном взломе избирательного оборудования в избирательном бюро штата Джорджия.

Признание вины 68-летней Пауэлл стало кульминацией трехлетнего расследования, пишет AP, в течение которого она выдвигала бездоказательные теории заговора о подтасовке выборов, несмотря на обширные доказательства обратного. Она также владеет множеством фактов относительно громких событий, включая пресс-конференцию, в которой она участвовала от имени Трампа и его кампании вскоре после выборов, а также в нескольких ключевых событиях в рамках обвинений штата и федерального правительства против Трампа за его поведение на выборах 2020 года.

"Сидни Пауэлл входила в ближайшее окружение Трампа на различных этапах преступного заговора, особенно когда Трамп стал еще более отчаянным в последние недели своего президентства", — отметил Брэдли П. Мосс, вашингтонский адвокат по национальной безопасности, выступающий против Трампа.

По мнению экспертов агентства, Пауэлл, ставшая второй признавшей свою вину в деле Трампа, теперь становится потенциальным свидетелем против него. Издание напоминает, что в прошлом месяце свою вину по пяти обвинениям в правонарушениях признал и Скотт Грэм Холл, поручитель Трампа. Он был приговорен к пяти годам условно и согласился дать показания в дальнейшем разбирательстве.

Адвокат Пауэлл отказался от комментариев относительно действия своей подопечной. Но в итоге в рамках соглашения о признании вины с прокуратурой ей придется отсидеть шесть лет испытательного срока и заплатить штраф в размере 6000 долларов. Пауэлл также придется написать письмо с извинениями перед штатом Джорджия и его жителями.

"Я действительно думаю, что признание вины здесь является важным напоминанием чиновникам избирательных комиссий, а также общественности в целом, что нельзя просто заниматься незаконным вмешательством в выборы и не ожидать, что не будет последствий", — подчеркнул Лоуренс Норден, старший директор программы выборов и управления правительством в Центре юстиции Бреннана.

Пока неизвестны даты судебного процесса над 16 оставшимися обвиняемыми, среди которых экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, бывший адвокатом Трампа, и Марк Медоуза, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе.

Кто такая Сидни Пауэлл?

Юрист Сидни Пауэлл работала федеральным прокурором, прежде чем стать известным в Далласе адвокатом. Перебраться на более высокую карьерную орбиту ей помогло участие в деле Майкла Флинна, генерала в отставке, ставшего "звездой" крайне правых. Флинн признал себя виновным во лжи ФБР о своих контактах с Россией во время переходного периода 2016 года, когда он входил в администрацию Трампа в качестве советника по национальной безопасности.

Кроме того, Пауэлл подвергала критике честность выборов 2020 года, однако ее объяснения и обвинения были настолько диковинными, что даже команда юристов предвыборного штаба Трампа дистанцировалась от нее. Это именно Пауэлл выдвинула теорию о том, что программное обеспечение для выборов было создано "по указанию Уго Чавеса" — президента Венесуэлы, который умер в 2013 году. В другом интервью Пауэлл заявила, что она "взорвет" Джорджию "библейским" предвыборным иском.

Пауэлл подала иски в Джорджии, Мичигане, Висконсине и Аризоне — во всех штатах, которые поддержали Байдена в 2020 году. Также она участвовала в судьбоносном заседании 18 декабря 2020 года в Овальном кабинете, которое стало центральным в расследовании восстания в Капитолии.

По данным источников АР, Трамп рассматривал возможность назначить Пауэлл специальным прокурором для расследования обвинений в фальсификациях на выборах.

Судебные дела против Трампа

Против экс-президента США Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: выплата 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль; подрыв выборов 2020 года; неправомерное распоряжение секретной информацией после ухода с поста и т.д.

Известно, что накануне президентских праймериз в 2024 году начнется суд над Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия.

Напомним, Фокус писал, что бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил Трампа в войне в Украине, сказав, что это именно Трамп "вдохновляет агрессоров".

Фокус рассказывал, как 7 октября Трамп посоветовал властям Украины отдать России "русскоязычные области". Экс-президент США заявил, что позиция главы Белого дома Джо Байдена, которая заключается в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, "приведет к третьей мировой войне".