Помощь Украине не в интересах народа Венгрии, – Орбан (видео)

Глава венгерского правительства продолжает выступать против помощи Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине – не в интересах его народа. Видео с его объяснением опубликовал канал neCT24.

По словам политика, который совсем недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным, интересы Украины никогда не будут ставиться выше интересов Венгрии, и он считает недопустимым, чтобы это "кого-то затронуло".

"Мы не принимаем аргумент украинца, который звучит так, что они сейчас жертвуют собой ради нас. Это все не верно. Украинцы сейчас не жертвуют собой ради Венгрии. Утверждение, что украинцы сейчас защищают европейскую свободу, Европу или Венгрию от России, не соответствует действительности. Украина нас не защищает. Мы можем защитить себя вместе с НАТО. Наша безопасность не обеспечивается Украиной", – категоричен Орбан.

Напоследок глава венгерского правительства добавил, что они помогают только потому, что "когда люди в беде, мы должны им помочь, если это не противоречит интересам Венгрии".

"Именно поэтому мы помогаем, а не потому, что это в наших интересах. И это ясно! Помощь Украине не в интересах народа Венгрии, а простое цивилизованное поведение, оказание помощи, если это не противоречит интересам Венгрии", – повторил он.

Во время встречи с Путиным на форуме в Китае Виктор Орбан назвал происходящее в Украине "военной операцией" и посетовал, что из-за этого, а также из-за санкций, приостановились планы Венгрии расширить контакты с Россией.

Позже глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш оправдался за встречу Орбана с главой Кремля. По его словам, руководитель правительства Венгрии говорил с Путиным о мире и необходимости "положить конец российской агрессии". Это прозвучало после того, как посол США в Венгрии Дэвид Прессман раскритиковал Орбана за то, что тот "решил постоять рядом с человеком, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине".

Ранее Фокус писал, как в мире отреагировали на встречу венгерского и российского политиков.