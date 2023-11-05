"Это джихад против всего Запада": эксперт предупредил о риске терактов в Европе, — Bild (видео)

По сообщениям СМИ, на демонстрации в поддержку сектора Газа в немецком городе Эссен, исламисты потребовали создания халифата в Германии.

В Германии уже несколько дней проходят исламистские и антисемитские демонстрации. Особенно пугающим был марш в городе Эссен. Радикальные исламисты собрались там под предлогом солидарности с сектором Газа и размахивали плакатами с упоминанием ИГИЛ и Талибан. Через некоторое время после начала демонстрации под выкрики "Аллах Акбар" исламисты призвали к провозглашению халифата в Германии. Об этом пишет издание Bild.

Эран Лахав, эксперт по исламизму в аналитическом центре "Форум обороны и безопасности Израиля", рассказал изданию, что многих "друзей палестинцев" интересует не сектор Газа, а религиозная война с неверными – джихад. И наиболее радикальные исламисты используют войну на Ближнем Востоке как предлог для расширения своей власти.

Демонстрация исламистов в Эссене, Германия

Лахав, который много лет изучает исламистские группировки, говорит, что исламисты в Европе снова на подъеме.

"Террористы вдохновляют друг друга. ХАМАС был вдохновлен ИГИЛ на нападение на Израиль. Теперь ИГИЛ использует атаку ХАМАС, чтобы привлечь новых последователей и мобилизовать своих членов", — объяснилт Лахав.

Эксперт предупредил, что сламистские террористические группировка "уже призывают в соцсетях восстать против евреев и христиан", которых они называют "крестоносцами".

"Это не палестинская война, а исламская война", – подчеркнул Лахав.

Он также предостерег от того, чтобы недооценивать опасность демонстраций под прикрытием палестинской солидарности.

"Послушайте, что кричат ​​на демонстрациях в Германии. Да, вы слышите "Свободная Палестина". Но это нечто большее. Они кричат ​​"Такбир" и "Аллах Акбар". Для них Израиль – лишь первый шаг в этой войне. Израиль является линией фронта этой войны, а остальное последует за ним", — отметил Лахав.

По информации Лахава, которые мониторит публикации различных террористических организаций в соцсетях, отмечается массовый рост призывов насилию. Террористы публикуют подробные инструкции, как причинить вред евреям и христианам. Звучат призывы атаковать "еврейские и христианские посольства", поджигать синагоги и нападать на предприятия.

"Радикальные исламисты видят, какое влияние оказала атака ХАМАС на Израиль. Поэтому я думаю, что не исключены попытки повторить нечто подобное в Европе. Конечно, это будет другой сценарий, потому что в Европе, нельзя просто захватить несколько городов и похитить сотни людей", — говорит Лахав.

По мнению эксперта это будут нестандартные нападения и теракты, которые будут преследовать цель еще больше расшатать общество.

"Когда ХАМАС и другие террористические организации объявляют джихад, он направлен не только против евреев. Это направлено против всего западного мира", – подчеркнул Лахав.

Напомним, Сорос выделил на поддержку протестов против Израиля 15 млн долларов. По информации журналистов, финансирование деятельности активистов осуществлялась через благотворительную организацию Tides Center. За эти средства проводились митинги палестинских "правозащитных групп", которые выступали против действий Израиля после 7 октября.

Ранее Фокус писал, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов. США готовы делать все для защиты Израиля и предупреждают о длительной военной кампании.