Станки, алмазы и не только: стало известно, что войдет в 12 пакет санкций против России

По словам журналистов, 12-ый пакет ограничений будет нацелен против способности РФ обходить санкции и кормить свою военную машину. В частности, речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста.

Европейский союз планирует ввести запрет на экспорт станков и комплектующих для производства оружия в Российскую Федерацию. Это включает в себя ограничения на поставку алмазов и других материалов. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с доступной информацией из документов, переданных Bloomberg, 12-й пакет санкций Европейского союза направлен против России и, вероятно, включает в себя запрет на экспорт алмазов, а также меры по ужесточению контроля за соблюдением верхней границы цен на российскую нефть.

Отмечается, что на этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по ограничениям, в связи с чем они могут меняться до того, как будут одобрены.

Россия импортирует оборудование для производства боеприпасов

По данным издания, Российская Федерация приобретает определенное оборудование, включая сварочные аппараты и системы числового программного управления, из стран Европы и использует их в процессе производства боеприпасов.

В настоящее время борьба за источники поставок боеприпасов стала ключевой, учитывая подготовку Украины к продолжительной войне. В то время как Россия смогла обеспечить себя производством боеприпасов, союзники Киева рискуют несоблюдением обязательств по предоставлению артиллерийских снарядов для Украины.

12-ый пакет санкций будет нацелен против способности России обходить санкции и кормить свою военную машину. В частности речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста.

Что еще попадет под ограничения

В числе других товаров, которые Россия применяет в ходе военных действий против Украины и которые способствуют производству военных систем, включены химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов.

Пакет ограничений будет включать запрет на бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах.

Российская нефть

В рамках мер по обеспечению соблюдения верхней границы цены на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель, Европейский союз предлагает следующие шаги:

ввести требование, предусматривающее включение деталей о расходах в сертификаты. Речь идет о страховании и фрахте. Это поможет обойти попытки фальсификации сертификатов или маскировки реальной стоимости российской нефти;

усилить обмен информацией для выявления судов, которые прибегают к сокрытию происхождения или назначения продукта;

ввести систему уведомлений, которая потребует разрешения на продажу или экспорт танкеров и судов, бывших в употреблении, как способ ограничить возможности России развивать так называемый теневой флот судов.

"Российская нефть сейчас торгуется значительно выше верхней границы в 60 долларов за баррель, которую ЕС и другие страны "Большой семерки" установили в декабре прошлого года. Этот порог в значительной степени обходится за счет использования огромного теневого флота танкеров, который Москва накопила, а это означает, что ей не нужно использовать западные корабли, страхование или другие услуги, которые запрещены для грузов, стоящих более 60 долларов", — объясняет издание.

В частности предложения включают ограничения на импорт:

сжиженного пропана;

чугуна и шпигата;

медных проводов;

алюминиевых проводов;

фольги;

труб и трубок.

Если предложения будут одобрены, в список субъектов, торговля с которыми ограничена, будет добавлено более 30 компаний.

В ЕС также предлагают:

запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют услуги кошельков, счетов и хранения криптоактивов;

запретить предоставление лицензий на программное обеспечение для управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного дизайна и производства;

требовать от фирм в Европе, которые принадлежат или контролируются россиянами или российскими юридическими лицами, получать разрешение на перевод средств за пределы союза;

ввести требование, которое будет заставлять экспортеров включать в свои контракты пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных товаров.

Напомним, что ЕС и США пытаются перекрыть пути, которыми Россия пытается обойти санкции, наложенные из-за вторжения в Украину. В частности, отыскивают способы, которыми Кремль получает электронику, используемую для производства оружия. Некоторые из этих путей пролегали именно через Турцию и ОАЭ, свидетельствовали данные расследователей.

Между тем Арабские Эмираты пытаются продолжить поддерживать контакты с Москвой — об этом свидетельствует участие президента ОАЭ Мухаммада бин Заид Аль Нагаяна в экономическом форуме, который в июне состоялся в Санкт-Петербурге. Впрочем, СМИ сообщили, что арабский политик должен был встретиться лично с президентом РФ Владимиром Путиным, но якобы намеренно избежал общения.

8 ноября Фокус писал, что западные политики прогнозировали уменьшение возможной поддержки ОАЭ из-за войны в Израиле. Указывали, что Украина надеялась, что Арабские Эмираты могли стать посредниками для мирных переговоров и авторитетными участниками будущего мирного саммита.