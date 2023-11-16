"Ясна и последовательна": встреча Си и Байдена не изменила позицию Китая по Украине, — МИД КНР

Представитель МИД Китая заявила, что Пекин стоит на стороне справедливости и выступает за переговоры о мире.

Переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина не изменили отношение Китая к войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Китай "по прежнему привержен содействию переговорам о мире и деэскалации". Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нина 16 ноября во время пресс-конференции.

На вопрос, прозвучало ли во время переговоров лидеров двух стран "что-то новое" о позиции Китая относительно войны РФ против Украины и войны ХАМАС против Израиля, Мао Нин ответила: "Действительно, два президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая украинский кризис и палестино-израильский конфликт. Позиция Китая по обоим вопросам ясна и последовательна. Мы стоим на стороне равенства и справедливости и по прежнему привержены содействию переговорам о мире и деэскалации".

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

16 ноября президент США Джо Байден впервые за год встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Байден встретил своего китайского коллегу Си Цзиньпина перед саммитом в Калифорнии.

"Отношения Китая и США — самые важные двусторонние отношения в мире — следует рассматривать в более широком контексте ускоряющихся глобальных трансформаций", — сказал Си Цзиньпин Джо Байдену.

В свою очередь, Джо Байден сказал: "Господин президент, мы давно знаем друг друга. Мы не всегда соглашались друг с другом, но наши встречи всегда были искренними, прямыми и полезными".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что встреча между президентом США Джо Байденом и лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином не способна решить все глобальные проблемы между странами, включая те, которые связаны с Украиной. Различия в позициях и отсутствие взаимного доверия между политиками создают слишком большую пропасть для полного урегулирования ситуации. Однако, несмотря на основные разногласия в подходах между Западом и Китаем в отношении конфликта между Украиной и Россией, обе стороны проявляют интерес к "контролируемости" событий.

Напомним, что у Байдена и Си появился общий враг: Трамп может объединить непримиримых соперников.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин приехал в США впервые за последние шесть лет.