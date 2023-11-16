"Не бросит РФ на произвол судьбы": Климкин спрогнозировал действия КНР после встречи с Си с Байденом

По слова бывшего министра иностранных дел Украины, Пекин способен надавить на Москву в вопросах неприменения ядерного оружия, свободы мореходства в Черном море и ударов по гражданским объектам.

Related video

Встреча между президентом США Джо Байденом и лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином не способна решить все глобальные проблемы между странами, включая те, которые связаны с Украиной. Различия в позициях и отсутствие взаимного доверия между политиками создают слишком большую пропасть для полного урегулирования ситуации. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В то же время, он подчеркнул, что визит Си в США способствовал улучшению общей атмосферы в отношениях между двумя странами как внешне, так и внутренне.

"Каждый из лидеров может записать себе в плюс серьезные вещи: Си четкую декларацию американцами политики "Единого Китая", а Байден заявление Си о желании объединиться с Тайванем невоенным путем. Договоренности о возобновлении каналов общения в кризисных ситуациях и контроле за экспортом из Китая веществ, используемых для производства синтетических наркотиков, тоже положительные. Все это, однако, не означает роста доверия между США и Китаем, а скорее нормализацию отношений", – отметил Климкин.

Он подчеркнул, что Пекин и Вашингтон продолжат воспринимать мировую динамику как соперничество между Китаем и США, и главным приоритетом в их отношениях будет избежать поражения в этом соревновании.

"РФ на этом уровне не игрок, но влиять на баланс противостояния может и будет, чтобы доказать свою пользу для Китая, по меньшей мере, пока Путин у власти, ведь принципиально других альтернатив у него нет", — подчеркнул бывший дипломат.

Климкин предсказывает, что Китай не оставит российский режим без внимания, но в то же время избегнет военного сотрудничества с Россией, которое может вызвать раздражение со стороны США. Он также отмечает, что Китай может оказывать давление на Россию в вопросах невмешательства в ядерные дела, свободы мореплавания в Черном море, где у Китая есть интерес в поддержании мировых рынков продовольствия и железной руды, а также в предотвращении ударов по гражданским объектам.

"Вряд ли Китай будет выступать с общей с США позицией, но координировать ее с американцами – почему бы и нет? Но такая положительная координация не исключает возникновения в будущем и "негативной", в частности, относительно "детайэскалации" боевых действий как цели вместо дальнейшего давления на РФ", – указывает он.

Несмотря на основные разногласия в подходах между Западом и Китаем в отношении конфликта между Украиной и Россией, обе стороны проявляют интерес к "контролируемости" событий. Таким образом, хотя это сотрудничество может быть ситуационным и нестратегическим, они могут предпринять попытки координированных действий.

"Если такое изменение обстоятельств возникнет, то критически для нас будет убедить Европу в том, что на кону и ее безопасность, то есть она должна стать геополитическим игроком и сказать свое слово. Иначе вся мировая политика будет делаться на берегах Тихого океана, а название Североатлантический альянс будет звучать плохо. До этого очень и очень далеко, но раньше тоже любили говорить "как пешком в Китай", – резюмировал Климкин.

Напомним, что у Байдена и Си появился общий враг: Трамп может объединить непримиримых соперников.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин приехал в США впервые за последние шесть лет.