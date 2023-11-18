Новая война за нефть и территории. Почему Венесуэла хочет напасть на Гайану и чем ей поможет Москва

Может ли одно государство отобрать природные ресурсы другого в XXI веке? Может — на 3 декабря 2023 года в Венесуэле назначен референдум, на котором венесуэльцы должны "решить", отбирать ли у соседнего государства 2/3 территории. Фокус разобрался в конфликте между Венесуэлой и Гаяной.

Последствия ненаказанной российской агрессии уже сказываются на жизни жителей другого полушария. В сентябре президент Венесуэлы Николас Мадуро (которого не признает значительная часть граждан страны и иностранных государств) объявил проведение плебисцита, основным вопросом которого является захват территорий соседнего государства — Гайаны.

Взмах крылышек бабочки на одном полушарии может вызвать ураган на противоположном. В случае с Гайаной речь идет не о взмахе крылышек маленьких насекомых, а о настоящих бурях на Европейском континенте, которые влияли и продолжают влиять на жизнь этой далекой Латиноамериканской страны. Формирование современной территории страны было обусловлено Наполеоновскими войнами более 200 лет назад, ее же настоящее и недалекое будущее может стать следствием агрессии Российской Федерации против Украины, точнее отсутствием адекватной реакции на нее большинства государств мира. Фокус разбирался в сути конфликта между Венесуэлой и Гайаной и его возможными последствиями.

3 декабря венесуэльцы должны "решить", отбирать ли у соседнего государства 2/3 его территории, на которой проживают 125 из 800 тысяч населения Гайаны Фото: Фокус

Британская Гвиана. Споры с испанцами и золотоносные рудники

Как уже было сказано выше, современная Гайана, которая является единственной англоязычной страной Южной Америки начала формироваться после Наполеоновских войн, когда победители — британцы получили ее современную территорию. Тогда их новая колония получила название Британская Гвиана. Границы слабо освоенной лесистой местности были довольно условными и некому было их оспаривать, ведь тогдашний статус Испании не позволял этой некогда могущественной державе вступать в любые споры с новым мировым гегемоном, которым после победы над Наполеоном стала Британская империя.

Однако по-другому на ситуацию стала смотреть провозглашенная в 1830 году Венесуэла. Страна потребовала делимитации и демаркации границ с Великобританией. В Лондоне согласились с этой идеей и отправили известного в то время географа-натуралиста немецкого происхождения Роберта Шомбургка изучить местность и проложить линию границы. Понятно, что он ее проложил, согласно пожеланиям заказчика, значительно западнее, чем этого хотели в Каракасе. А именно бассейн реки Эссекибо площадью почти 160 тыс. квадратных километров оказался в составе Британской Гвианы. Тогда возмущенный голос Венесуэлы тоже утонул в шуме от могущества Британской империи.

Однако к концу XIX века Венесуэла обзавелась мощным покровителем, который имел амбиции подвинуть Великобританию с Американского континента. Это были Соединенные Штаты Америки, которые еще в 1823 году провозгласили доктрину Монро, предусматривающую невмешательство европейских стран в американские дела. А именно это и происходило в контексте конфликта между Венесуэлой и Британской Гвианой.

Наконец в 1897 году был создан арбитраж, который состоял из 5 человек — по 2 от Великобритании и США и один представитель России, который его возглавил и в условиях ожесточенного противостояния между Лондоном и Вашингтоном получил "золотую акцию". Через два года арбитраж принял решение — линия границы была сдвинута по линии Шомбургка. В составе Британской Гвианы остались все важные природные ресурсы, в частности золотодобывающие рудники. Венесуэле не оставалось другого выхода, кроме как принять решение великих держав.

ХХ века. За дело берется ООН

Новое развитие ситуация получила в 1949 году, когда опубликовали мемуары умершего члена арбитража, который обвинил в сговоре британцев и российского представителя в суде. Каракас вспомнил это в 1966 году только что образованной Гайане, которая понятно уже не имела того же геополитического статуса, что Британская Гвиана на основе которой получила независимость молодое латиноамериканское государство. Более того — Гайана погрязла во внутренних конфликтах между потомками индийских мигрантов, которые получили власть, и представителями всех других этнических групп, проживавших в стране, в частности потомков коренного американского населения.

За урегулирование ситуации взялась ООН, которая пыталась выступить посредником между обеими странами. В рамках усилий организации и настаивания со стороны Великобритании Венесуэла и Гайана подписали декларацию в Женеве, в которой обязывались урегулировать противоречие путем двусторонних переговоров. Крайним способом решения конфликта прописывалось обращение в международный арбитраж одной из сторон.

Нефтяные месторождения: счастье или горе?

В разных форматах переговоры продолжались более полувека и завершились довольно предсказуемо — ничем. А точнее обращением в международный арбитраж правительством Гайаны в 2018 году. Это констатировало крах способа решения территориального спора путем обоюдных переговоров. Триггером обострения противоречий стала та же причина, что и в середине XIX века. В Гаяне нашли золото. На этот раз "черное" на шельфе. С 2008 года транснациональная корпорация ExxonMobil начала проводить геологические разведки в Гайане. Разведка совместного консорциума Exxon с американской компанией Hess Corporation и китайской China National Offshore Oil Corporation обнаружила 46 нефтяных месторождений с 2015 года (из них 4 в 2023 году). Это государство обладает четвертыми в мире запасами нефти — 10 млрд баррелей. Таким образом оно становится крупнейшим обладателем нефтяных запасов в пересчете на душу населения. А геологические разведки на территории страны продолжаются.

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Ведь в соседней Венесуэле, которая является страной с наибольшими запасами нефти в мире в абсолютных цифрах бушевал политический и вызванный им экономический кризис. Страна рекордсмен по запасам едва ли не самого ценного природного ресурса демонстрировала рекордные показатели инфляции и темпов падения уровня благосостояния населения. Бывший водитель автобуса Николас Мадуро многими в своей стране считается узурпатором и случайным президентом, единственной заслугой которого была преданность и услужливость предыдущему авторитарному лидеру страны Уго Чавесу. За десять лет своего правления он так и не смог окончательно утвердить свою единоличную власть — оппозиция остается влиятельной силой в государстве. Развивать демократически-правовые институты Мадуро и не собирался. Так потенциально одно из самых богатых государств мира и зависло между "стабильностью" и демократическим развитием, обрекая миллионы своих граждан на нищету.

США и большинство демократических стран ввели санкции против Венесуэлы. Поэтому она может экспортировать свою нефть только "дружественным" государствам из авторитарной части мира. Это обусловило ее сближение с Россией и Ираном. Москва использует Венесуэлу как свою базу в Латинской Америке в первую очередь в военном плане. В ее порты заходят российские военные корабли, а на аэродромы приземляются боевые самолеты, даже стратегические бомбардировщики.

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Именно Россию и Иран в Каракасе рассматривают как возможных союзников. Риторика против Гайаны после иска в арбитраж 5 лет назад становилась все более агрессивной. Каракас обвинял демократическое правительство Гайаны в том, что оно хочет превратить страну в филиал Exon Mobile. ВМС Венесуэлы перехватывали корабли геологической разведки, которые курсировали вдоль берегов Гайаны. В последнее время власти Венесуэлы обвиняли Гайану в намерении разместить на своей территории военную базу США, что якобы угрожает Венесуэле.

Венцом обострения стало назначение на 3 декабря 2023 года плебисцита в самой Венесуэле по "спорным территориям" с Гайаной. На нем венесуэльцы должны "решить" отбирать ли у соседнего государства 2/3 его территории, на которой проживают 125 из 800 тысяч населения Гаяны. Понятно, что такое решение не имеет отношения ни к Женевскому соглашению 1966 года, ни к международному праву в целом. Фактически агрессивные намерения перебрасываются с плеч власти на весь народ, который якобы примет соответствующее решение на плебисците. В Венесуэле уже давно нет честных и открытых демократических процедур, собственно из-за сомнительного избирательного процесса и возник упоминавшийся выше политический кризис в стране. Очень маловероятно, что референдум пройдет по-другому.

Кому выгодна война, а кому мир и в чем заинтересованность Москвы

Потенциальному объявлению войны способствует и политическая конъюнктура. Маленькая победоносная война сейчас была бы крайне на руку Николасу Мадуро. Кроме доступа к нефти, которой в самой Венесуэле и так достаточно, быстрая победа над Гайаной осуществила бы кардинальную метаморфозу с легитимностью действующего президента. Сейчас его в стране и за рубежом воспринимают если не как узурпатора, то как "серую мышку" своего харизматичного предшественника Уго Чавеса. Расширение границ Венесуэлы принесло бы ему славу великого строителя Венесуэльского государства, который решил проблему, тянущуюся с самого начала ее независимости. Это бы вознесло его до самого Симона Боливара — пропаганда бы постаралась в этом сомнения нет. Так от случайного президента он бы возвысился до исторической фигуры.

В международных отношениях ситуация еще более многогранна. Венесуэлу вооруженно поддерживает РФ. Есть сведения, что на ее территории тренируются боевики проиранской прокси группировки Хезболла. А свою нефть Каракас в обход санкций продает Китаю (который является крупнейшим потребителем всего экспорта Венесуэлы).

Понятно, что Москве желательно разгорание как можно большего количества конфликтов по всему миру. Это поставит "на растяжку" США и по сути разрушит существующий мировой порядок, ведь одно нарушение закона (в этом случае международного права) — это преступление, два нарушения — рецидив, а постоянное несоблюдение норм международного права — это уже "новые реалии".

Кроме того, ссылка на плебисцит — это новый прецедент агрессии "по воле народа". Также передел территории произойдет в регионе, который является не просто "задним двором США". Южная Америка — это самый мирный регион мира, где в отличие от Европы, которая стереотипно считается наиболее мирной частью мира, не происходили боевые действия двух мировых войн. Новым прецедентом станет аннексия территорий неядерной державой, что окончательно откроет "ящик Пандоры" подобных конфликтов по всему миру.

Для Ирана, желающего примерить на себя роль лидера постколониального ревизионизма в мусульмано-арабском мире, важным станет прецедент передела начерченной Британской империей границы, которых в мире немало от Пакистана (линия Дюранда) до Украины (линия Керзона). Таким способом проложены практически все границы в арабском мире, в том числе и государства Израиль.

Вмешаются ли Великобритания и США в ситуацию открыто?

По тем же причинам, но в отражении заинтересованы отстаивать территориальную целостность Гайаны США, Великобритания и все остальные бенефициары действующего мирового порядка. Для Вашингтона защита суверенитета Гайаны может стать помимо всех прочих преимуществ ещё и интересным кейсом в контексте сотрудничества с тем же мусульманским миром, ведь действующий президент Гайаны мусульманин — единственный представитель политической верхушки в Латинской Америке, исповедующий ислам. И его намерена по сути отстранить от власти Венесуэла. Также потенциальный разгром Венесуэлы, который бы, разумеется, был бы неизбежен в случае вступления в войну армии США, мог бы приостановить всю эту серию конфликтов, которые разжигают государства-изгои по всему миру последнее десятилетие. Ведь в таком случае мировое сообщество таки бы дождалось прецедента наказания нарушителя международного права.

Перспективы Гайаны. "Плохие парни" и "герой-спаситель"

Что же ждет Гайану, если Вашингтон в очередной раз спрячет голову в песок, спокойно наблюдая как рушится мир, выстроенный предыдущим американским политическим поколением? Эксперты сходятся на том, что вооруженные силы Гайаны находятся в крайне плачевном положении. Научный сотрудник по изучению Латинской Америки в Совете по международным отношениям Пол Дж. Анджело и помощник директора Карибской инициативы в Латиноамериканском центре Адриенны Аршт Атлантического совета Вазим Моула даже считают, что соотношение сил хуже, чем западные эксперты указывали в отношении ВСУ к ВС РФ весной 2022 года. У Венесуэлы в пять раз больше и значительно лучше вооруженная армия, поэтому у Джорджтауна победить на поле боя шансов немного.

И здесь спасательный круг может прилететь откуда никто не ожидает. Дело в том, что как указывалось выше, разведку нефтяных месторождений ведет консорциум с участием китайской компании. И для Пекина выступить гарантом мира в "заднем дворе США" — это новая ступень восхождения на вершину мировой политики. Титанический шаг.

И совсем другой вопрос, что при внимательном наблюдении со стороны это очень похоже на классический уличный "грабительский театр", где в последний момент беззащитную жертву от "плохих парней" спасает герой-мститель. Который и придумал весь этот розыгрыш. Возможно именно таков и есть хитрый план Поднебесной?