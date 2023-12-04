Написал письмо в Евросовет: Орбан призвал отложить переговоры ЕС с Украиной, — СМИ

По словам журналистов, премьер Венгрии считает, что не следует начинать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз, а также о выделении для нее помощи в 50 млрд евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю. В нем он призвал не выносить на повестку дня решения о макрофинансовой помощи Украине, а также о переговорах о ее вступлении в Евросоюз. Об этом пишет издание "Радио Свобода", которое получило копию письма.

В письме говорится, что ожидания о том, что Европейский совет может одобрить решение о начале переговоров о вступлении с Украиной, а также о пересмотре Многолетней финансовой рамки бюджета на 2021-2027 года, – необоснованные.

Орбан в письме заявил, что решение Европейской комиссии начать переговоры о вступлении с Украиной является "концом" политики по расширению как инструмента, которые базируется на ценностях. Также венгерский премьер пожаловался на отсутствие возможности это обсудить. Более того, единодушия в этом вопросе невозможно достичь.

Кроме того, Орбан высказался об поддержке Украины в 50 миллиардов евро. Деньги планируется передать в виде грантов и кредитов за следующие 4 года. По словам венгерского политика, предложение Еврокомиссии необоснованно, несбалансированное и нереалистичное. Необходимо сформировать новый подход, который будет основан на политических и экономических реалиях, но это требует больше усилий и времени.

"Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому Совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу", – написал Орбан.

Журналисты отметили, что в офисе Шарля Мишеля получение письма пока никак не прокомментировали.

Напомним, что СМИ сообщали, что враждебность Орбана к Украине окончательно столкнет ЕС в пропасть. По данным журналистов, дипломаты ЕС интерпретируют угрозы премьера Венгрии как стратегию усиления давления на Европейскую комиссию и не соблюдение стандартов в области верховенства закона.

Кроме того, 1 декабря политик заявлял, что вступление Украины в ЕС не отвечает интересам Венгрии. Орбан отметил, что перед началом переговоров о членстве Киева в ЕС необходимо достигнуть единогласного решения, но пока что этого не произошло.