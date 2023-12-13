"Шансы на успех": в ЕС оценили вероятность Украины на переговоры о вступлении в Союз

По словам журналистов, существует вариант, который позволит сберечь лицо Венгрии и дать "зеленый свет" финансовой поддержке для Украины с небольшой задержкой.

В свете заявлений главы правительства Венгрии о блокировке решения лидеров Евросоюза относительно начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, представители европейских инстанций выражают мнение, что вероятность положительного решения в данном вопросе невелика. Об этом говорится в материале издания "Европейская правда".

"Шансы на успех – 20-30%", – поделился в среду с журналистами, освещающими встречу лидеров ЕС, один из высокопоставленных чиновников.

Несмотря на последние заявления, сделанные Орбаном, в источнике отмечают, что данная оценка кажется чрезмерно оптимистичной. В то же время в ЕС открыто не признают возможность "полного провала" саммита в отношении решений по Украине.

Во-первых, можно с почти абсолютной уверенностью говорить, что саммит ЕС примет решение о финансовой помощи для Украины. Есть только вопрос о том, будет ли это решение одобрено с участием Венгрии, то есть как решение саммита.

Но если Орбан ветирует и его, остальные 26 государств ЕС готовы предоставить финансовую помощь Украине в обход Будапешта. С переговорами о вступлении сделать так же, к сожалению, не получится.

Во-вторых, даже вето до начала переговоров может быть разным. Даже сейчас существует вариант, который позволит сберечь лицо Венгрии и дать "зеленый свет" Украине с небольшой задержкой. К примеру, на внеочередном саммите в январе или феврале, о созыве которого лидеры объявят уже сейчас.

Или возможен любой другой сценарий, который будет оставлять для Украины реальную надежду на то, что начало вступительных переговоров отодвигается на месяцы, а не на годы.

Заявления Орбана относительно Украины

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что Украина не способна победить РФ на поле боя. Как считает политик, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы они смогли нанести поражение оккупантам. Однако сейчас, по его словам, стало очевидно, что Москва "не проигрывает"

Агентство Bloomberg 22 ноября сообщило, что Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов. По мнению журналистов, за 13 лет пребывания у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.

Орбан также угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине. Согласно премьер-министру Виктору Орбану, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкционных механизмов против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".

Напомним, в США раскритиковали позицию Орбана по Украине. По словам американского дипломата Дэвида Прессмана, Будапешт процветает благодаря членству в ЕС и НАТО, однако при этом игнорирует интересы своих союзников.