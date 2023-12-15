Иначе считал и говорил: на "прямой линии" выступал двойник Путина, — аналитик (видео)

По словам российской оппозиционерки Ольги Курносовой, перед журналистами выступал не "настоящий" Путин: двойник считал не так, как обычно это делает президент, да и форма черепа у него совсем другая.

Политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова заявила, что на итоговой пресс-конференции 14 декабря на вопросы журналистов и общественности отвечал не президент России Владимир Путин, а его двойник. Об этом она сообщила во время стрима на телеканале "Ми — Україна".

Прежде всего Ольга Курносова отметила, что на "прямой линии" все было тщательно подготовлено и отрепетировано, поскольку невозможно так хорошо все про все знать.

"То есть это были заранее подготовленные вопросы и заранее подготовленные ответы, что было абсолютно предсказуемо", — подчеркнула аналитик.

Причем так называемое проявление "демократии" в виде "неудобных" вопросов на видеоэкранах еще раз убедило Курносову в этой мысли.

На чем прокололся двойник президента

Что касается того, что в "прямой линии" участвовал совсем не настоящий Путин, Курносова в качестве доказательств перечислила несколько фактов.

Во-первых, нехарактерные для Путина жесты. Например, президент РФ всегда считал на пальцах так, как это делают немцы — разжимая кулак. Это раньше вызывало даже некоторые реплики типа "немец в Кремле". Человек, отвечавший на вопросы 14 декабря, считал на пальцах так, как обычно это делают в России. Либо жест "в кавычках", который Путин никогда ранее не показывал. Этот человек делал "кавычки" довольно часто.

Во-вторых, друзья-художники Курносовой, которые также внимательно смотрели пресс-конференцию, утверждают, что череп у человека, участвовавшего в "прямой линии", совсем не путинский. И подчеркнули, что это та часть человеческого тела, которую подделать невозможно.

В-третьих, Курносова уверена, что есть еще один момент, который могли заметить те, кто смотрел весь эфир от начала и до конца. Периодически наружу прорывался совсем другой, более низкий тембр голоса, человек делал "кхе-кхе" и как бы возвращался на исходные позиции — в голос Путина.

И конечно, как убеждена Курносова, абсолютно фрейдовская история с якобы студентом из Санкт-Петербурга, когда на большой экран вывели в принципе картинку с реальным Путиным со встречи со студентами и представили это как творение искусственного интеллекта. На вопрос о двойниках человек, по словам Курносовой, сказал, что Путин может быть только один и это он.

"Совершенно непонятно, зачем говорить и отрицать то, в чем мало уверен. А вдруг есть какие-то подражатели? А "Путин" уже целую теорию развел, и еще раз убедил меня, что все было заранее подготовлено, отрежиссировано и отрепетировано", — подчеркнула Курносова.

И добавила: по ее мнению, даже для такого длинного интервью это более чем достаточно.

Однако Курносова привела еще такой непрямой факт, как то, кому из иностранных журналистов дали возможность задать вопросы — китайское агентство Синьхуа, корреспондент The New York Times, сербское и французское телевидение. Представителям немецких медиа такую возможность не предоставили.

"Возможно, потому, чтобы не было понятно, что этот человек не говорит на немецком", — предположила Курносова.

Напомним, Фокус писал, что президент России Владимир Путин заявил: Крымский мост планировали построить еще при царе Николае II и при бывшем лидере Советского Союза Иосифе Сталине.

Ранее Фокус рассказывал, что Леонид Кучма считает нереальным, что Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине.