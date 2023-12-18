"Троянский конь ЕС": чешские политики обвинили Орбана в шантаже и защите интересов РФ

Один из чешских политиков отметил, что действия венгерского премьер-министра против вступления Украины в ЕС играют на пользу президенту РФ Владимиру Путину. Однако в Чехии также есть и альтернативное мнение, похожее на позицию Орбана.

Министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак критически высказался относительно действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пытается блокировать любую помощь Украине. Чешский политик назвал его "троянским конем", который пытается разрушить Европейский Союз изнутри. Заявление Дворжака цитирует издание Euractiv.

Высказывание чешского министра прозвучало во время дебатов, в которых участвовали представители оппозиционных партий Чехии. По словам Дворжака, действия "троянского коня" Орбана интенсивные и эффективные и действительно тормозят поддержку Украины.

"Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все эффективнее разбивает это единство", — процитировали слова чиновника.

По мнению министра европейских дел, поступки венгерского политика можно охарактеризовать двумя словами — шантаж и злоупотребление. Шантаж — это то, чем на самом деле являются действия Орбана. Злоупотребление — слишком частое наложение вето, которое не помогает Венгрии, а помогает стране-агрессору России.

"Думаю, что настоящее название [венгерского подхода — ред.] — злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России", — заявил Дворжак.

Оппоненткой министра была политик из оппозиционной партии с ANO Алена Шиллерова. Женщина не критиковала действия Орбана. Зато заявила, что обсуждение вступления Украины в ЕС действительно не ко времени. Прежде всего, считает, Шиллерова, украинцы должны провести реформы, например, "утверждение судебной реформы или политики субсидий".

Вступление Украины в ЕС — поведение Орбана

Отметим, 14 декабря на саммите глав стран ЕС состоялось голосование о начале переговоров для вступления Украины в ЕС. Виктор Орбан долгое время возражал против подобного решения. При этом аргументировал это по-разному: сначала говорил о правах нацменьшинств, потом — о коррупции. Перед решающим голосованием с ним пообщались ряд европейских лидеров, которые пытались убедить его не блокировать решение по Украине. В итоге венгерский премьер-министр не голосовал — просто вышел из зала.

Впрочем Венгрия так и не разблокировала выделение Украине около 50 млрд евро, которые должны были бы пойти на военную помощь и поддержку бюджета. На сегодня также заблокированы средства, которые США планировали предоставить Украине, а также Израилю и Тайваню.