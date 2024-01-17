Начался ли в Башкирии "этно-майдан": детали беспорядков в глубине России

Российские власти второй день не комментируют беспорядки в Башкирии. Тем временем пропагандисты заявили, что протестами руководят украинцы, которые хотят устроить "этно-майдан".

В Башкирии 15 января вспыхнули протесты против решения суда, который наказал активиста Фаиля Алсинова в городке Баймак. Чтобы подавить протесты против людей вывели российских полицейских, которые могли убить одного митингующего. 17 января митингующие не разошлись — ситуацию начали называть "этно-майданом". Об обстоятельствах событий в Башкирии рассказывается в ряде публикации на портале The Insider.

События в Башкирии — с чего начались беспорядки

15 января в суде города Баймак начали рассматривать дело башкирца Фаиля Алсинова, которого обвинили в разжигании межнациональной розни, рассказали в росСМИ. Основанием для дела стало высказывание, в котором он некоторые категории населения Башкирской Республики назвал "черными". Высказывание касалось мигрантов, которые работают в местных шахтах: по его мнению, это "черный люд" или "кара халик".

Жители города поддерживали арестованного — собрались на митинги у здания суда. По ориентировочным оценкам, первые митинги состояли из около 5 тыс. человек. Чтобы их утихомирить, появились российские силовики — они установили кордон на площади, где собирались люди.

17 января суд признал вину активиста и назначил ему наказание — четыре года колонии. В этот день в Баймаке на митинг вышли около 10 тыс. человек, оценили ситуацию в росСМИ. Против беспорядков полиция начала использовать свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Во время подавления протестов в результате действий ОМОН мог погибнуть человек, — об этом заявили в одном из местных пабликов. Пока что информацию о жертве полиции РФ не подтвердили.

События в Башкирии — возможна гибель человека Фото: Скриншот

Протесты башкирцев — как реагируют соцсети

В Telegram закрыли группу каналов, в которых освещались события в Башкирии, — сообщал Фокус. В частности, когда люди вводили в строку поиска названия, например, "Куштау Байрам" и "RusNews", то видели сообщение, что каналы стали частными и видеть их содержание невозможно. Позже часть из каналов возобновили работу: из них можно узнать, что российские власти арестовали шестерых активистов и решили их задержать на 10 суток.

Башкирия — сообщение в Telegram Фото: Скриншот

Как отреагировали власти РФ на события в Башкирии

17 января российские проправительственные СМИ вспомнили о событиях в Башкирии. В частности, агентство ТАСС указало, что против участников митингов открыли уголовное производство. Представитель следственного комитета также сообщил, что во время столкновений якобы пострадали полицейские. О деталях беспорядков журналисты не рассказали, лишь указали, что в регионе вдруг начались перебои с интернет-связью.

ТАСС — о связи в Башкирии ТАСС — о массовых беспорядках в Башкирии ТАСС — о митингах в Башкирии

Между тем российские военкоры заявили, что в Башкирии начинается "этно-майдан". По мнению одного из них, "Военкора Котенко", их координировали украинские диверсанты через Telegram-каналы — похожие события произошли в Дагестане, когда люди искали израильтян в моторах самолетов. Кроме того, аналогичные заявления есть в сообщениях других пропагандистов Кремля: например, журналисты "Агентство Новости" нашли похожие тезисы еще у двух человек, а распространили их в пабликах с суммарным количеством подписчиков — почти 3 млн человек.

Военкоры о Башкирии — кто высказался Военкорры о Башкирии — критика митингующих Военкорры о Башкирии — подозрение в этно-майдане

Губернатор Республики Башкирия Радий Хабиров в Telegram-канале никак не прокомментировал события в подконтрольном регионе. Последние его сообщения касаются награждения семей мужчин, которые пошли воевать против Украины. Правительственное информационное агентство "РИА Новости" не публиковало реакции президента РФ Владимира Путина или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова: зато пишут о "духовом наставнике вахабитов", который критикует действия осужденного активиста.

Реакция РИА Новости на события в Башкирии Фото: Скриншот

Реакция Украины на события в Башкирии

На сегодня представители украинской власти не комментировали беспорядки, которые три дня бушуют в Башкирии. Есть оценка ситуации от народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. Народный избранник отметил, что в Башкирии "что-то происходит", и "мы такое поддерживаем".

"В РФ уже давно назревает внутренний конфликт. Поэтому тема действительно стоит внимания", — заявил политик.

Напоминаем, ранее Фокус писал о беспорядках, которые произошли в октябре 2023 года в Дагестане. Тогда СМИ сообщали, что жители российской республики заблокировали местный аэропорт и гостиницы, чтобы не пустить в РФ израильтян, которые могли приехать после нападения ХАМАС. После этого эксперты предполагали, что за этими действиями могло стоять ФСБ России, между тем Кремль обвинял в произошедшем "украинских диверсантов".