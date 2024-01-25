Отказались от мира: в КНДР снесли памятник, который символизировал объединение двух Корей (фото)

"Арка Воссоединения" стояла в Пхеньяне в честь соглашения о возможном примирении между Северной и Южной Кореей. Теперь вместо нее — пустое место.

В столице Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северной Кореи) разрушили монумент "Арка Воссоединения", который символизировал возможность примирения и объединения двух частей Кореи — Северной и Южной. Перед этим глава КНДР Ким Чен Ын выступил с заявлением, в котором заверил, что мир между двумя странами невозможен. О ситуации в столице КНДР написали на портале NKNews.

На портале опубликовали спутниковые фотографии, на которых видны изменения в точке, где стояла Арка Воссоединения. На фотографии, сделанной 8 января 2024 года можно разглядеть сооружение, а на фотографии от 23 января его уже нет.

Арка Воссоединения — фото, сделанное 8 января 2024 года Фото: nknews Арка Воссоединения — фото, сделанное 23 января 2024 года Фото: nknews

Авторы статьи отмечают, что точно не установили, когда именно снесли монумент. Ориентировочно, он еще стоял 19 января, однако не ясно, в какой день до 23 января произошли разрушения.

События в КНДР — детали

Отметим, 15 января председатель КНДР Ким Чен Ын выступил с программной речью на 10 сессии Всенародного собрания.

Политик сначала рассказал присутствующим о достижениях страны в различных сферах, а затем заявил, что планирует внести изменения в Конституцию страны. Среди прочего, он предлагает изъять из главного закона любые слова, которые говорят о возможности мира с Республикой Корея — "примирение", "объединение" и тому подобное. По его мнению, народ этой страны настолько изменился под влиянием США и настолько готов воевать, что дальнейшие договоренности не возможны.

Тогда же Ким Че Ын заявил, что нужно снести монумент "Трех памятников Великой хартии вольностей в честь объединения отечества".

Ким Чен Ын — о сносе памятника Ким Чен Ын — о возможности нападения на Южную Корею Ким Чен Ын — об изменениях в Конституции

"Арка Воссоединения" — монумент, высотой 30 м и шириной 60 метров. Сооружение возвели из мрамора на южной окраине столицы КНДР Пхеньяна в 2001 году в честь договоренности двух Корей в 1972 году.

Более 50 лет назад правительства Северной и Южной Кореи подписали соглашение из трех пунктов, которое давало надежду на будущий мир. В частности, договорились об объединении без вмешательства третьих стран, независимо от идеологии и мирно.

"Арка Воссоединения" — как выглядела Фото: Википедия "Арка Воссоединения" — вид из космоса Фото: Google Maps

Отметим, лидер КНДР встретился с президентом РФ Владимиром Путиным осенью 2023 года во Владивостоке. Об итогах встречи сообщили минимум информации — в СМИ написали о заключении взаимовыгодных соглашений. После этого западные разведки заявил, что Северная Корея поставили ВС РФ 1 млн снарядов, которые поступили на поле боя по железной дороге.

Напоминаем, 24 января в СМИ сообщили о действиях Северной Кореи в Желтом море: произошел запуск десятка крылатых ракет. 25 января стало известно, что КНДР испытала новую крылатую ракету.