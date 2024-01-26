"Хаос, смерти и разрушения": Запад готовит революцию в России, — глава внешней разведки РФ

В России не произойдет никакой цветной революции, убежден Сергей Нарышкин. Тем временем в Башкирии люди собираются на многотысячные митинги, протестуя против действий властей.

Западные спецслужбы будут пытаться расшатать ситуацию в России во время выборов президента, на которых одним из кандидатов является Владимир Путин с 20-летним опытом занятия этой должности. При этом они будут полагаться на опыт революций, которые якобы устроили в Украине и в арабском мире. Однако отстранить от власти режим в Кремле у них не получится. Об уверенности в устойчивости политической системы в России высказался директор внешней разведки Серий Нарышкин в интервью на портале "РИА Новости".

Нарышкин уверен, что Запад попытается устроить в России революцию, полагаясь на успешные результаты Евромайдана в Украине и "Арабской весны". Последствиями этих действий являются "хаос, смерти и разрушения", которые воцарились в ряде стран — ответственность он возлагает исключительно на западные спецслужбы.

"С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское, разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов. Трагедию украинского "Евромайдана" мир продолжает развязывать до сих пор", — продолжил он.

Нарышкин заявил, что в РФ не получится устроить революцию вопреки наработанным технологиям и "головокружению от успехов".

"Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится", — процитировали на портале слова российского чиновника.

Ранее, 11 января, глава внешней разведки заявил, что атаки "западных спецслужб" состоятся именно во время президентских выборов в РФ. По его мнению, планируется "раскачать внутриполитическую ситуацию" благодаря "изобретательному вмешательству в избирательные процедуры", — привели позицию Нарышкина росСМИ.

Выборы Путина — детали

Отметим, президентские выборы в РФ состоятся в марте 2024 года. Действующий президент Владимир Путин также решил баллотироваться — это будет его пятый срок на посту. О своем выдвижении политик сообщил во время встречи с российскими военными, которые воюют против украинцев.

Кроме Путина, в выборах могут принять участие несколько других кандидатов — они собирают подписи в свою поддержку. На сегодня необходимое количество подписей набирает Борис Надеждин, который выступает с антивоенной риторикой: аналитики Института изучения войны считают, что его используют для оценки отношения к войне.

Между тем в РФ в январе 2024 года произошли беспорядки на территории Республики Башкортостан. 15 января в провинциальном городе Байрам должны были судить активиста, которого обвиняли в разжигании межнациональной розни. В его поддержку собрался митинг из около 5 тыс. протестующих. 17 января количество протестующих выросло в два раза: чтобы их разогнать, из Уфы прибыл ОМОН. Когда омоновцы выезжали из города, автомобили забросали снежками, камнями и льдом.

Напоминаем, 21 января президент Путин, чтобы получить поддержку регионов, заявил о выделении дополнительных средств для обедневшего населения, — об этом заявили в ГУР Минобороны. Кроме того, принято решение относительно заключенных, которых вербуют на войну в Украине: у них с недавних пор изменили условия контрактов.