"Хамские обвинения": в Кремле ответили Навальной, которая обвинила Путина в смерти мужа

Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает нецелесообразным комментировать заявления Юлии Навальной, которая "овдовела буквально днями ранее".

В Кремле считают "хамскими" обвинения Юлии Навальной в том, что к смерти Алексея Навального, ее мужа, причастен президент РФ Владимир Путин. Об этом на брифинге для прессы заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что Путин не видел обращения Юлии Навальной. Она объявила намерения по дальнейшей поддержке дела своего мужа.

"Учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев", — заявил представитель Кремля.

Журналисты также обратились к Пескову с просьбой прокомментировать слова Навальной о том, что российские власти умышленно не выдают родственникам тело ее мужа, чтобы скрыть соответствующие следы отравляющего вещества. По его словам, он не знаком с этим выступлением, а обвинения ничем не подкреплены и не подтверждены.

"Только по этическим соображениям не могу оценить так, как следует, эти слова", — добавил чиновник.

Смерть Алексея Навального: подробности

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ 16 февраля заявили, что Алексей Навальный умер на территории исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет.

Политику стало плохо после прогулки и он потерял сознание. Реанимационные мероприятия якобы провели, но они не дали результата. Российские врачи из Лабытназской городской больницы заверили, что семь минут ехали спасать Навального, которому стало плохо в колонии №3 "Полярный волк" в Харпе.

Напомним, 16 февраля вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис высказала первые предположения относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Она отметила, что Россия несет за это ответственность.