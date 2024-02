От ядерной бомбы до войны в Украине: на Netflix создали фильм с Зеленским (видео)

На Netflix покажут документальный фильм, в котором расскажут о пути от первых ядерных испытаний до нынешней ситуации, когда РФ напала на Украину и шантажирует мир ядерной угрозой.

Западные документалисты проследили связь между холодной войной, испытаниями атомной бомбы, политическими изменениями в мире и российско-украинской войной. В определенный момент к зрителям обратится президент Украины Владимир Зеленский, который расскажет о полномасштабном вторжении РФ. Анонс фильма под названием Turning Point: The Bomb and the Cold War появился на портале Netflix.

Название документального фильма переводится как "Поворотный момент: Атомная бомба и Холодная война" и снял его режиссер Брайан Наппенбергер, написали на Netflix. Фильм состоит из девяти серий и будет прослеживать ход событий от первых лет холодной войны до современности. Какая сумма была потрачена на съемки, не указывается.

В анонсе можно увидеть, с какими политическими фигурами современности и прошлого пообщались авторы фильма. Среди них — президент Владимир Зеленский, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс, бывший государственный секретарь США Кондолизой Райс. Также дали слово общественным активистам: например, немцам Юлиусу и Этель Розенбергам, причастным к разрушению Берлинской стены, и американцу Дэниелу Эллсбергу, который считал ядерные планы США "безумием".

В трейлере появляются кадры с ядерными взрывами, выступлениями западных политиков, российскими танками в Чехословакии, разрушением Берлинской стены, распадом СССР. Также есть горящие кадры обоих украинских Майданов и короткое выступление президента Зеленского. Показывают президента РФ Владимир Путин, но комментариев россиянина или его сторонников в фильме нет.

На Netflix указывают, что в целом сделано 100 интервью, которые должны показать, что "уроки, которые, как мы думали, были усвоены, но не были усвоены".

"Глобальные последствия холодной войны продолжают волноваться в текущем геополитическом ландшафте по сей день, но бывает трудно понять, как борьба середины 20-го века за идеологическое доминирование продолжает втягивать бесчисленное количество стран в непрерывные беспорядки", — говорится в анонсе на Netflix.

Брайан Наппенбергер (Brian Knappenberger) — режиссер, снявший фильмы "Интернет-мальчик: История Аарона Шварца", "Наше имя — легион: История хактивистов", "Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом".

Фильм о войне в Украине — детали

Отметим, ранее Фокус писал о других фильмах, которые рассказывают о вторжении РФ. Например, режиссер Мстислав Чернов создал фильм "20 дней в Мариуполе". В фильме боевые действия и уничтожение города россиянами показаны благодаря видео от украинцев, которые пытались спастись из окруженного города. За этот фильм режиссер получил премию BAFTA.

Другой фильм — "Мирные люди" — создан Оксаной Карпович на основе перехваченных разговоров российских оккупантов. Один из зрителей, который его видел, рассказал, что после просмотра в одном из западноевропейских залов некоторое время все молчали, а потом начались аплодисменты.

Между тем в СМИ рассказывают о попытках некоторых политиков заставить Украину пойти на уступки РФ. Среди причин называют опасения дальнейшей эскалации, а также — отсутствие оружия от партнеров с Запада.

В то же время разведка США сообщила о попытке РФ запустить в космос спутники с ядерным оружием, которые могут стать угрозой для спутников связи. Американское правительство заверило, что следит за развитием ситуации. Адмирал ВМС США в отставке предупредил о другой угрозе: российские подводные и надводные корабли могут повредить кабели интернет-связи, которые проложены на океаническом дне. Кроме того, время от времени бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожает ядерным ударом Киеву, Лондону и Вашингтону.

17 февраля Фокус рассказывал о специальной информационной кампании, которую РФ начала воплощать в западном мире. В частности, согласно данным The Washington Post, на покупку публикаций, которые распространяют нужные Кремлю нарративы, в Москве готовы тратить по 40 тыс. долл.