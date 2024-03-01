Саундтрек из "Терминатор-2" и первые задержания: как хоронили оппозиционера Навального (видео)

Во время похорон Навального звучала музыкальная тема из кинофильма "Терминатор-2". Толпа называла президента РФ убийцей и выкрикивала "Нет войне!"

Чтобы попрощаться с умершим российским оппозиционером Алексеем Навальным, москвичи выстроились в очередь, длиной более километра. Полиция ограничила вход в церковь, где его отпевали: не пустили даже иностранных послов. Тем временем на улице начались задержания. О деталях похорон Навального 1 марта рассказали в соцсети X (Twitter) росСМИ SOTA.

Журналисты издания сообщили, что около 14 ч. из Борисовской церкви на окраине Москвы вынесли гроб с телом Навального. При этом толпа, которая окружала церковь, начала скандировать его имя и лозунги "Россия будет свободной", "Нет войне!", "Путин — убийца!".

Перед этим в церкви состоялась церемония прощания — с гроба сняли крышку, семья и друзья, сторонники, получили возможность в последний раз посмотреть на оппозиционера, который умер в колонии якобы от отрыва тромба.

Тем временем на улице несколько сотен жителей Москвы выстроились в очередь, которая тянулась с Борисовской церкви до Братиславской улицы — об этом написало издание "Агентство Новости".

Похороны Навального — очередь для прощания, карта Фото: Агентство. Новости Похороны Навального — очередь для прощания Фото: Агентство. Новости

Российская полиция перекрыла вход в церковь части людей, которые пришли, чтобы в последний раз увидеть Навального. Кроме рядовых россиян, остановили также посла Польши К. Краевского и руководителей посольств Новой Зеландии, Германии, Великобритании, США, Франции и Австралии — о ситуации рассказало польское посольство в заметке в соцсети X.

Похороны Навального — визит послов Фото: X (Twitter)

На видео с места событий видны десятки автомобилей полиции РФ и несколько десятков полицейских. На некоторых кадрах можно увидеть, что они подходят к отдельным мужчинам, некоторых задерживают и принудительно тащат в автозак.

Похороны Навального — задержания людей Фото: X (Twitter) Похороны Навального — шеренги авто полиции Фото: X (Twitter)

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала в соцсети X, что оппозиционеру нравилась музыкальная тема из киноленты "Терминатор-2". Поэтому, когда гроб опускали в землю, над кладбищем звучала именно эта мелодия.

Похороны Навального — обстоятельства смерти оппозиционера

Отметим, 16 февраля региональное отделение Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, что в колонии умер Алексей Навальный, которого осудили на 25 лет по политическим статьям. Через сутки смерть оппозиционера подтвердил его адвокат, который добрался в колонию, расположенную в 1 500 км от Москвы. Позже мать Навального несколько дней не могла получить тело сына: ее шантажировали и требовали, чтобы захоронение состоялось в тайном месте.

Российские власти обнародовали официальную версию причины смерти — у 47-летнего мужчины якобы оторвался тромб. Медик, который спасал Навального во время отравления в 2020 году, заверил, что для такого диагноза должны быть основания, отраженные в медицинской карте. Однако, по его словам, никаких признаков склонности к тромбам он у своего пациента не видел.

Впрочем, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов 25 февраля заявил, что официальная причина смерти может соответствовать правде — то есть оппозиционер действительно умер от тромба. В то же время в СМИ сообщили о спецоперации по обмену Навального: его якобы могли вывезти из РФ в обмен на наемного убийцу, который отбывает пожизненное в Германии.

Президент США Джо Байден прямо обвинил президента РФ Владимира Путина в смерти Навального. При этом первая попытка убийств произошла в 2020 году, когда внутрь его организма попало ядовитое вещество "Новичок".

Навальный — детали биографии

Алексей Навальный — российский оппозиционер, который ходил на неофашистские марши в РФ и расследовал коррупцию в кремлевской верхушке. В 2011 году он устроил протесты в Москве, утверждая, что Путин фальсифицировал выборы. Протесты затихли, а ему пришлось отбиваться от уголовных обвинений и лечиться от отравления (в 2020 году). После возвращения в РФ в 2021 году Навального задержали и осудили на суммарный срок 25 лет колоний. Ранее Фокус публиковал подборку высказываний россиянина по Украине и другим вопросам: он называл мигрантов "грызунами", а аннексированный Россией Крым — "не бутербродом".

Напоминаем, 1 марта в Москве началась церемония похорон Навального. Матери Алексея Кремль разрешил похоронить сына на окраине российской столицы.