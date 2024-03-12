"Не будем терпеть ложь": в МИД Венгрии возмутились заявлению Байдена о диктатуре

Глава МИД Венгрии объяснил США, что в стране регулярно проходят демократические выборы. Поэтому обвинения в установлении диктатуры являются безосновательными.

Президент США Джо Байден зря обвиняет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в установлении диктатуры. Поэтому американского посла срочно вызвали в венгерский МИД для объяснений слов Байдена, который якобы "соврал". О венгерской реакции на заявление главы США глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в видео, опубликованном на странице Facebook.

Глава МИД Венгрии ответил на вопрос портала ATV, журналисты которого попросили прокомментировать события вокруг визита Виктора Орбана в США и реакцию на это событие от Джо Байдена. По его словам, для дачи объяснений в МИД вызвали американского посла Дэвида Прессмена: он явился на беседу не к Сийярто, а к его заместителю — Левенте Мадьяру.

Сийярто заявил, что Прессмена попросили показать точную цитату Орбана о диктатуре: где именно политик "прямо заявил, что демократия не работает и что он хочет диктатуры". Поскольку такой цитаты нет, то Байден обнародовал "ложь", которая усложнит двусторонние отношения между странами.

Также глава МИД напомнил, что в Венгрии уже несколько раз проходили демократические выборы, поэтому обвинения в диктатуре являются необоснованными.

"Официальная американская позиция о том, что мы строим диктатуру в Венгрии, чрезвычайно усложняет двусторонние отношения, поскольку это вредит не правительству, а стране, потому что премьер-министр и правительство управляют страной не благодаря случайной лотерее, а на основе на народный выбор".

Венгрия и США — детали

Отметим, премьер-министр Венгрии посетил США в марте 2024 года. Политик встретился с 45 президентом США Дональдом Трампом, который пытается стать 47 главой страны. Визит состоялся вскоре после того, как Трамп, лидер Республиканской партии, одержал победу на праймериз "Большого вторника".

Во время общения с Трампом Орбан заявил, что мир "станет лучше", если к власти в США вернется его собеседник После этого ситуацию прокомментировал Джо Байден. По его словам, в Венгрии царит диктатура, поэтому неудивительно, что эти политики нашли общий язык.

Напоминаем, однопартийцы Трампа в Палате представителей полгода подряд не соглашаются выделить Украине военную помощь в размере более 60 млрд долл. В марте представители Минобороны США предупредили, что дальнейшее промедление становится действительно критическим, поскольку разрушаются цепочки поставок.

Тем временем в сети сообщили о выделении нового пакета помощи от США: возможно получение оружия и снаряжения на сумму до 400 млн долл.