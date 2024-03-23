"Удивляет нервозность": Макрон ответил на угрозы ядерного удара РФ

Ядерные угрозы Кремля не испугали президента Франции Эмманюэля Макрона. Вместо этого француз удивлен, что россияне не умеют держать себя в руках.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на угрозы вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого. Толстой эмоционально заявил, что Россия "убьет всех французов", которые ступят на украинскую землю. Это заявление было настолько эмоциональным, что не требует никаких ответов. О том, как Макрон прокомментировал Толстого, рассказали на портале телеканала BFM TV.

Президент Франции озвучил свою позицию относительно угроз россиянина во время визита на заседание Европейского Совета в Брюсселе, — пояснили журналисты. На пресс-конференции у него поинтересовались, что бы он ответил на угрозы Толстого.

Макрон объяснил, что не будет отвечать на "резкие высказывания" россиян. По его мнению, российские политики начали выступать "слишком нервозно" и с "оскорблениями", услышав о возможности появления западной армии в Украине.

"Я считаю, что их оскорбления достаточно, чтобы не комментировать их", — сказал политик.

Впрочем, президент Франции все же имеет одну реакцию на заявления россиян — он удивлен. При этом удивлен не резкостью слов Толстого, а неумением контролировать эмоции.

"Удивлен такой нервозностью и таким отсутствием нервов у российских официальных лиц", — привели журналисты слова Макрона.

Франция и РФ — детали

Отметим, в феврале 2024 года французский президент сообщил, что предполагает возможность отправки западных военных на территорию Украины. Реакция Германии на такое заявление была резко негативная, зато другие страны — например, из Балтии — согласились, что так действительно можно сделать. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил поддержку европейского коллеги.

Впоследствии заявление о введении подразделение несколько уточнили. В частности, отметили, что воевать они не будут. Зато могут охранять порт в Одессе или займутся разминированием, — писали СМИ.

Тем временем перед французами выступил вице-спикер и российский пропагандист Петр Толстой. Россиянин заявил, что ВС РФ убьют всех французов в Украине. Также пригрозил ядерной боеголовкой, которая якобы долетит до Парижа за 2 минуты.