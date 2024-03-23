"Двигались в сторону Украины": Путин выступил с обращением в связи с терактом в "Крокусе" (видео)

По словам главы Кремля, подозреваемые в массовом убийстве хотели перейти государственную границу, где Украина якобы уже подготовила для них "окно".

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в концертном зале "Крокус-Сити" в Подмосковье. Он заявил, что устроившие стрельбу террористы якобы двигались в сторону Украины. Полное обращение политика было опубликовано на Telegram-канале Кремля.

Путин объявил общенациональный траур в России 24 марта, а также заявил, что всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористической и противодиверсионной безопасности. Политик подтвердил ранее озвученную ФСБ информацию о том, что спецслужбы задержали 11 человек, которые подозреваются в причастности к теракту. Они якобы хотели перейти границу с Украиной, где украинская сторона подготовила для них "окно".

"Все те, кто стрелял, убивал людей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек", — сказал Путин.

Он заявил, что силовики работают над тем, чтобы выявить всю пособническую базу террористов.

По словам Путина, что было тщательно спланированное и подготовленное массовое убийство мирных людей. Он сравнил теракт с "показательной казнью", которые проводили "нацисты во времена Второй Мировой войны".

"Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь", — сказал Путин.

Он пригрозил исполнителям и заказчикам теракта наказанием.

Напомним, что ранее Путин реагировал на теракт в "Крокусе". Так, глава Кремля передал через вице-премьера РФ Татьяну Голикову "благодарность врачам" и пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall.

Отметим также, что в ГУР Минобороны Украины отвергли обвинения РФ об "украинском следе" в расстреле в "Крокусе". Как отметил представитель украинской разведки Андрей Юсов, террористы, согласно заявлениям российских силовиков, направлялись в приграничные регионы, где сосредоточены спецслужбы и военные.