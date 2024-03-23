Отрезали ухо и заставляли съесть: россияне пытали подозреваемого в теракте, — СМИ

В РФ пытались допросить мужчину, которого подозревают в расстреле людей в "Крокусе". Сначала его пытали, а потом пытались узнать, где он с товарищами выбросили оружие.

В Российской Федерации подозреваемому в совершении теракта в "Крокусе" в Подмосковье отрезали ухо и пытались заставить его съесть. Об этом сообщило российское издание SOTA.

Российское издание опубликовало видео с задержанным мужчиной, которого якобы подозревают в совершении теракта в "Крокусе". Российские силовики его скрутили, положили на землю лицом вниз и отрезали ухо. После этого мужчину пытались заставить съесть его и угрожали отрезать и второе ухо.

Кроме этого, раненого задержанного попытались допросить, однако тот почти не понимал русского языка. В частности, силовики пытались выяснить больше информации о задержанном и спрашивали, где он и его товарищи выбросили оружие.

Теракт в "Крокусе": что известно

Вечером 22 марта в "Крокусе" в Красногорске Московской области перед выступлением группы "Пикник" вооруженные мужчины в камуфляже начали расстреливать всех, кого видели. Также террористы бросили гранату, в результате чего вспыхнул пожар. В результате теракта погибло более сотни человек, в том числе трое детей. По информации росСМИ, количество жертв может увеличиться.

В ФСБ заявили, что лица, участвовавшие в теракте, решили сбежать на территорию Украины. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что такое заявление ФСБ рассчитано на "откровенных невежд" или "зазомбированных" россиян.

Напомним, 23 марта издание "Медуза" со ссылкой на источники в росСМИ сообщило, что Кремль требовал, чтобы журналисты распространяли информацию о якобы "украинском следе" в теракте в "Крокусе".