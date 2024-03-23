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Мир Стрельба в Крокус Сити Холл в Москве

Отрезали ухо и заставляли съесть: россияне пытали подозреваемого в теракте, — СМИ

Диана Бондаренко
Фото: SOTA | Архивное фото здания "Крокуса"

В РФ пытались допросить мужчину, которого подозревают в расстреле людей в "Крокусе". Сначала его пытали, а потом пытались узнать, где он с товарищами выбросили оружие.

В Российской Федерации подозреваемому в совершении теракта в "Крокусе" в Подмосковье отрезали ухо и пытались заставить его съесть. Об этом сообщило российское издание SOTA.

Российское издание опубликовало видео с задержанным мужчиной, которого якобы подозревают в совершении теракта в "Крокусе". Российские силовики его скрутили, положили на землю лицом вниз и отрезали ухо. После этого мужчину пытались заставить съесть его и угрожали отрезать и второе ухо.

Кроме этого, раненого задержанного попытались допросить, однако тот почти не понимал русского языка. В частности, силовики пытались выяснить больше информации о задержанном и спрашивали, где он и его товарищи выбросили оружие.

Теракт в "Крокусе": что известно

Вечером 22 марта в "Крокусе" в Красногорске Московской области перед выступлением группы "Пикник" вооруженные мужчины в камуфляже начали расстреливать всех, кого видели. Также террористы бросили гранату, в результате чего вспыхнул пожар. В результате теракта погибло более сотни человек, в том числе трое детей. По информации росСМИ, количество жертв может увеличиться.

В ФСБ заявили, что лица, участвовавшие в теракте, решили сбежать на территорию Украины. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что такое заявление ФСБ рассчитано на "откровенных невежд" или "зазомбированных" россиян.

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Напомним, 23 марта издание "Медуза" со ссылкой на источники в росСМИ сообщило, что Кремль требовал, чтобы журналисты распространяли информацию о якобы "украинском следе" в теракте в "Крокусе".