Теракт в "Крокус Сити": подозреваемых отправили в СИЗО, как проходил суд (фото, видео)

По информации росСМИ, после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" ФСБ сообщила о задержании, в частности в Брянской области, 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей.

Басманный районный суд Москвы в воскресенье, 24 марта, избрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на торговый центр "Крокус Сити Холл". Еще двоих должны привезти в зал суда. Об этом сообщают многочисленные российские медиа.

С самого утра российские силовики оцепили здание Басманного суда и почти 10 часов не подпускали ко входу журналистов, поэтому те предположили, что сюда должны доставить фигурантов дела о теракте в Подмосковье.

Возле здания суда были выставлены ограждения, эвакуировали припаркованные рядом машины. Также на территории находилось много сотрудников правоохранительных органов, здание обследовал кинолог с собакой.

В зале суда

Позже было сообщено, что первого подозреваемого завели в судебный зал. Однако неизвестно, всех ли подозреваемых доставили на суд.

Напомним, что после теракта в подмосковном "Крокусе" ФСБ сообщила о задержании, в частности в Брянской области, 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей.

Суд рассмотрел пока что дела двух подозреваемых: Мирзоева Далерджона Баротовича и Рачабализода Саидакрами Муродали. Эти мужчины — граждане Таджикистана. Они обвиняются по пункту "б" ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России ("Теракт, повлекший смерть человека"). Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Далерджону Мирзоеву 32 года, у него просрочена трехмесячная регистрация в Новосибирске. Он женат, имеет детей 2018-го, 2017-го года рождения и еще двойняшек, которым по полтора года.

Далерджон Мирзоев Фото: Telegram

Следователь сразу просит закрыть процесс от прессы, поскольку открытое слушание "может привести к разглашению следственной тайны", а также "угрожать безопасности участников процесса и их родственников". Адвокат против закрытия заседания, сам Мирзоев не против, однако журналисты покидают зал.

По решению суда Мирзоев арестован пока что до 22 мая.

Второй подозреваемый — Саидакрами Рачабализод. Это тот подозреваемый, которому спецназовцы отрезали ухо. Он говорит, что ему 30 лет, женат, есть ребенок. Имеет регистрацию, но где — не помнит. Журналистов также не допустили к слушанию дела.

По решению суда Рачабализода доставили в СИЗО тоже до 22 мая.

Саидакрами Рачабализод Фото: Telegram

Кроме того, в Басманный суд поступили материалы дела против третьего обвиняемого — Шамсидина Фаридуни. Z-блогеры публиковали видео, на которых Фаридуни стоит связанный на коленях. На этих записях он говорит, что ему за деньги предлагали совершить убийство. За теракт в "Крокус Сити Холле", по его словам, неназванные люди должны были заплатить полмиллиона рублей.

Еще один обвиняемый, против которого поступили материалы дела — Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович. Ему 19 лет, во время задержания его ранили — у молодого человека заметно поврежден глаз. Сотрудники СК допрашивали его в больнице с помощью переводчика.

Что предшествовало

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы "Пикник" несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл". Они стреляли в зрителей без разбора, затем подожгли здание. По данным МЧС, во время теракта пострадали 152 человека, погибли 137.

На следующий день ФСБ заявила о задержании 11 человек, четырех из них следствие называет непосредственными исполнителями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по поводу стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой заявил, что Владимир Путин воспользуется терактом, чтобы усилить свою власть, а российские граждане ему в этом помогут, если и дальше будут молчать о преступлениях Кремля.