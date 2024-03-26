Теракт в "Крокусе": фигуранты дела имеют российское гражданство, — СМИ (фото)

Российские следователи уверены, что уроженцев Таджикистана завербовали для проведения теракта в зале "Крокус". На сегодня известно лишь то, что один из них продал террористам авто.

Российский суд арестовал людей, причастных к автомобилю стрелков в концертном зале Crocus City Hall ("Крокус"). Трое мужчин, уроженцев Таджикистана, добровольно обратились к правоохранителям, чтобы дать объяснения. Теперь их могут посадить в тюрьму РФ на пожизненный срок. О деталях судебного разбирательства рассказали на портале Intefax.

На портале указывается, что 25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трех граждан, причастных к делу "Крокус". Два человека — обвиняемые, третий — подозреваемый. Всех арестовали до 22 мая. Среди арестованных — двое граждан РФ и один — имеет вид на временное пребывание.

Первый обвиняемый — Аминчон Исломов, уроженец Таджикистана, является российским гражданином, имеет семерых детей, женат, работал таксистом. Следователи предположили, что один из террористов в "Крокусе", Шамсидин Фаридуни, в январе 2024 года завербовал его для выполнения теракта в марте.

Стрельба в Крокус — обвиняемый Аминчон Исломов Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москва

Второй обвиняемый — Деловар Исломов, уроженец Таджикистана, является российским гражданином, имеет трехмесячного ребенка, женат, работал таксистом. Следователи предположили, что до 11 марта 2024 года его также завербовали для выполнения теракта. Именно этот мужчина продал террористам белый "Рено", в котором они прибыли к месту преступления, и затем сбежали оттуда.

Стрельба в Крокус — обвиняемый Деловар Исломов Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москва

Третий подозреваемый — Исроил Исломов, уроженец Таджикистана, не гражданин РФ — имеет вид на жительство, проживает в Твери, безработный. Мужчина является отцом Деловара и Аминчона, — пояснили на портале.

Стрельба в Крокус — подозреваемые Исроил Исломов Фото: Telegram

Трое арестованных подозреваются в причастности к террористическому акту, который привел к смертям. Согласно п. "б" ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса, их могут наказать тюремным заключением от 10 до 15 лет или пожизненным.

Стрельба в Крокус Сити Холл — детали

Отметим, вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В здание зашли четверо мужчин, двое из которых имели огнестрельное оружие, третий имел нож, четвертый — снимал события на камеру. Мужчины начали стрелять по россиянам, которые пришли на концерт прокремлевской группы "Пикник". После этого они взорвали гранату и скрылись из "Крокуса" на автомобиле марки "Рено". Через несколько часов их задержали в более чем 300 км от Москвы в 10 км от белорусско-российской границы. Во время задержания людей пытали — соответствующие видео россияне выложили в сеть.

Позже российские власти обнародовали имена задержанных — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Следственный комитет и президент РФ Владимир Путин обвинили Украину в причастности к теракту. При этом об ответственности за стрельбу заявили террористы из "Исламского государства" (ИГИЛ).

Напоминаем, 25 марта ИГИЛ опубликовала заявление, в котором угрожает возмездием Путину и россиянам, пытающих пленных. Между тем эксперт предположил,что к событиям в "Крокус" может быть причастна ФСБ РФ.