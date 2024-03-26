Спикер президента России рассчитывает на многополярный мир, где "основная роль отводится справедливости, взаимоуважению и готовности к диалогу".

Соединенные Штаты якобы начали терять лидерство, что со временем может привести к "развалу" этой страны. Такую точку зрения в интервью изданию "Аргументы и факты" обнародовал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Владимира Путина утверждает, что у американской стороны сейчас есть "проблемы по многим направлениям, фактически по всем". По словам Пескова, Соединенные Штаты якобы не способны удерживать региональные конфликты, а также не могут удерживать мировую экономику.

"Они не могут даже удержать доллар — свою курицу, несущую золотые яйца. Процесс перехода на национальные валюты становится все более активным, что приводит к подрыву силы США", — считает Песков.

При этом чиновник добавил, что речь идет о длительной перспективе, однако начало этой тенденции уже дает о себе знать. Дмитрий Песков высказал предположение, что из-за этого Вашингтон будет "всячески пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти и зубы".

"Мы не забыли, что распад Римской империи длился долго. Однако эта империя развалится. США будут вынуждены слезть с Олимпа и оставить место многополярному миру, где царят справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу", — отметил спикер Кремля.

Напомним, 22 февраля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания главы Белого дома Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "сукиным сыном", является проявлением "позора" и "хамства".

В тот же день в британской разведке допустили, что российские власти активно готовят население страны к длительному противостоянию со странами Запада. В то же время россиян пытаются убедить в неизбежности будущей победы.