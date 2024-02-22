Война против Запада и США: Кремль готовит россиян к длительному конфликту, — британская разведка

По данным ведомства, Кремль пытается оправдать затяжной конфликт и масштабы потерь ВС РФ через изображение войны как якобы прямого конфликта с западными странами.

Related video

Кремль готовит жителей Российской Федерации к длительной войне в Украине, снижению уровня жизни, однако обеспечивает уверенность в якобы будущей победе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция" началась как операция против Украины, однако со временем она приобрела форму войны, когда страны коллективного Запада во главе с США якобы были непосредственно втянуты в конфликт.

Важно

В США растут антивоенные настроения: почему американцы против любой войны, — опрос

"Это в целом согласуется с тенденцией российской официальной риторики, которая пытается оправдать продолжительность конфликта и масштабы потерь России через изображение войны как прямого конфликта с Западом", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Дмитрий Песков отметил, что так называемая "СВО" может "длиться немного дольше, но это не может изменить ход вещей". В британской разведке считают, что это часть российского официального нарратива, который почти наверняка направлен на то, чтобы настроить местное население на длительный конфликт и снижение внутреннего уровня жизни, при этом обеспечивая уверенность в окончательной победе России.

Напомним, 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настаивает, чтобы Украина оставалась нейтральной страной и не отказывается от требований относительно невхождения Украины в НАТО.

21 февраля в СМИ сообщили, что Россия не наладила выпуск боеприпасов для продолжения войны на территории Украины. Однако президент РФ Владимир Путин все равно надеется на победу.