"Мы до них доберемся": Путин намекнул на месть организаторам теракта в "Крокус Сити"

По информации российских журналистов, президент РФ заявил, что необходимо выявить не только непосредственных исполнителей, но и всех участников цепи, включая "конечных преступных бенефициаров".

Российский лидер Владимир Путин на расширенном собрании коллегии правоохранителей выразил намерение разобраться в организации теракта в Подмосковье и добраться до заказчиков. Он подчеркнул, что терроризм — это "обоюдоострое оружие" и пообещал выявить "бенефициаров" теракта в "Крокус Сити Холл". Об этом 2 апреля сообщает российское агентство "Интерфакс".

Владимир Путин намекнул на возможную месть за теракт, совершенный в Подмосковье, и заверил, что организаторов ждет наказание.

"Те, кто применяют это оружие, а это оружие, которое применяется против России, должны понимать, что оно обоюдно острое", — сказал Путин во вторник на расширенном заседании коллегии МВД РФ", — заявил Путин.

Президент РФ пообещал выявить "заказчиков" теракта, произошедшего в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

"Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния (теракта в Crocus City Hall). Мы, безусловно, до них доберемся", — подчеркнул президент.

Президент также отметил, что случаи заказа преступлений за деньги не являются исключительными.

"В этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, руководствуясь не религиозными, не политическими соображениями, а только финансовыми. Любая информация легко покупается и продается. До конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся", — цитирует "Интерфакс" российского президента.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В здание зашли четверо мужчин, двое из которых имели огнестрельное оружие, третий имел нож, четвертый — снимал события на камеру. Мужчины начали стрелять по россиянам, которые пришли на концерт группы "Пикник". После этого они взорвали гранату и скрылись из "Крокуса" на автомобиле марки "Рено". Через несколько часов их задержали в более чем 300 км от Москвы в 10 км от белорусско-российской границы. Во время задержания людей пытали — соответствующие видео россияне выложили в сеть. По последним данным, в концертном зале погибли более 140 человек.

23 марта, директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых мужчин, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холла".

26 марта СМИ писали, что ближайшие соратники Владимира Путина подхватывают его утверждения о якобы причастности Украины к теракту, однако многие представители политической и деловой элиты РФ не верят в связь Киева с террористами.

Также напомним, 26 марта глава Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников обвинил Украину в причастности к подготовке теракта в Crocus City Hall в Подмосковье.