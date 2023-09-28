Предсказатели апокалипсиса из будущего: как "путешественники во времени" меняли сознание людей

Мир слышал много громких, а иногда и скандальных историй о людях, которые якобы смогли нарушить временные границы и оказаться в другой эпохе. Подобных рассказов сейчас довольно много, но среди них есть те, о которых говорят гораздо чаще.

Путешествие во времени — это тема, которая десятилетиями влечет внимание ученых, фантастов и любопытных умов. Это понятие вызывает массу вопросов и становится источником бесконечных теорий заговоров. Фокус в одном материале собрал несколько удивительных историй о людях, которые называли себя "путешественниками во времени".

В последние годы, социальные сети, такие как TikTok, привнесли новую жизнь в эту старую идею, давая "путешественникам во времени" платформу для своих удивительных историй.

Мир слышал много громких, а иногда и скандальных историй о людях, которые якобы смогли нарушить временные границы и оказаться в другой эпохе. Часто у них замечали гаджеты, которых в то время просто не было, либо же выделялись внешним видом. Таких историй сейчас довольно много, но среди них есть те, о которых говорят гораздо чаще.

Вестник апокалипсиса из 2036 года

Одним из самых известных "путешественников во времени" был Джон Тайтор. В 2000 году умы американцев захватила история мужчины, якобы прибывшего из 2036 года. Он называл себя солдатом и предупреждал, что мир будет уничтожен компьютерным вирусом.

За короткое время Джон сделал множество диких заявлений о катастрофических событиях 2004 года и последующих лет, включая ядерную войну. Некоторые люди утверждали, что мужчина смог даже предсказать теракты 11 сентября 2001 года в Америке. Но это были далеко не все его прогнозы. Он также утверждал, что в 2005 году в США начнется гражданская война, в результате которой страна будет разделены на пять регионов, а закончится все короткой Третьей мировой войной. Об этом вспоминает The Sun.

"Я не ставлю перед собой цель, чтобы мне поверили. Раскрою вам маленький секрет: в будущем вас никто не любит. Мы считаем вас поколением ленивых, эгоцентричных и запредельно невежественных баранов. Думаю, это должно волновать вас больше, чем моя персона", — объяснял Тайтор.

Этот прибор Джон Тайтор называл машиной времени Фото: John Titor

"Солдат из будущего" окончательно исчез из интернета в 2005 году, когда его прогнозы один за другим оказывались ложными. В 2008 году частные детективы установили, что ни самого Джона Тайтора, ни его семьи не существовало. Единственным человеком, подтвердившим существование мужчины, был его адвокат Ларри Хабер.

Эта история получила множество поклонников и была подвергнута исследованию научным сообществом. Большинство ученых считает Джона Тайтора мошенником или мистификатором.

"Проект Пегас"

Эндрю Босиаго утверждал, что в детстве участвовал в секретном правительственном проекте под названием "Пегас". По его словам, ученые активно исследовал возможности путешествия во времени. Его рассказы вызвали интерес в СМИ, но не были подтверждены независимыми источниками.

В 2004 году адвокат из Сиэтла Эндрю Босиаго публично утверждает, что в возрасте от 7 до 12 лет он участвовал в секретной правительственной программе США по телепортации и перемещению во времени в рамках тайного эксперимента DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) под названием "Проект Пегас".

Программа, начавшаяся в 1970-х годах, использовала в своих экспериментах детей, поскольку они могли хорошо адаптироваться "к нагрузкам, связанным с перемещением между прошлым, настоящим и будущим". Босиаго утверждал, что он пять или шесть раз побывал в театре Форда в ночь убийства президента Авраама Линкольна и был запечатлен на фотографии в Геттисберге в 1863 году.

Мальчик был запечатлен на фотографии в Геттисберге в 1863 году Фото: Pinterest

"Они обучали детей вместе со взрослыми, чтобы проверить есть ли различия во влиянии путешествий во времени на людей разного возраста. И выяснилось, что у детей было преимущество перед взрослыми с точки зрения адаптации к напряжению движения между прошлым, настоящим и будущим", – рассказывал он журналистам.

Однажды юный Эндрю стал свидетелем сбоя во времени во время телепортации, произошедшего с другим мальчиком. В какой-то момент ноги ребенка "отставали" на несколько секунд от его основного тела, и это вызвало у него острую боль.

"Он лежал и мучился от боли", — вспоминал Басиаго.

По его словам, после этого инцидента настройки машины были скорректированы, и подобных случаев больше не происходило. В "Проекте Пегас" участвовало около ста человек.

Путешествие в 6000-й год: чего ожидать человечеству

Мужчина из Великобритании считает себя "путешественником во времени" и в качестве доказательства показал снимок из 6000-го года, который ему удалось якобы лично сделать. Об этом вспоминает издание Mirror.

По словам британца, к тому времени телепортация станет обыденностью, доступной каждому желающему. Однако в этом новом измерении придется оставаться невидимым, и люди не смогут вмешиваться в ход истории, ограничиваясь ролью наблюдателей.

Управлять обществом будут искусственные интеллекты (ИИ), которые выполняют все задачи без ошибок и способны распознавать человеческие эмоции. Также они могут предсказывать будущее, хотя конкретной цели для этой функции, особенно при наличии машины времени, мужчина не уточнил. По его словам, уничтожение человечества не планируется. Люди могут даже достичь цифрового бессмертия, загружая свое сознание в компьютер.

Самой большой проблемой по словам путешественника во времени было перенаселение, но ее удалось решить. К 6000 году люди научились уменьшиться в размерах, живя в более компактных условиях и потребляя меньше ресурсов, что напоминает сюжет из голливудского фильма "Короче" с Мэттом Дэймоном.

Британцу удалось сделать фотографию одного из городов, однако она размыта. Он не раскрывает, о каком именно месте идет речь, утверждая, что это может существенно повлиять на ход будущих событий.

Соцсети и TikTok

С появлением социальных сетей, таких как TikTok, теории о путешествии во времени получили новый импульс. Люди начали выкладывать короткие видеоролики, на которых, по их утверждениям, можно увидеть аномалии времени. Однако большинство таких видео можно объяснить техническими ошибками, монтажом или оптическими иллюзиями.

Кроме того появляться профили людей, которые называют себя "путешественниками во времени" и делаю короткие прогнозы относительно будущего человечества. Самым известным из них сейчас является Эно Аларик.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Загадочный пользователь TikTok, известный также под ником @theradianttimetraveller, набрал более 630 тысяч подписчиков, публикуя предупреждения о предполагаемых будущих событиях. Видео на канале мужчины быстро стают вирусными и набирают тысячи и миллионы просмотров. Ранее автор уже публиковал предупреждения о столкновении планет-близнецов с Землей, прилетах инопланетян и даже о начале третьей мировой войны.

Научное объяснение есть у каждого случая

Мифы и истории о путешественниках во времени продолжают завораживать общественное воображение. Но важно помнить, что научное объяснение есть у каждого случая. Многие из утверждений о путешествиях во времени могут быть объяснены исследованиями, фотомонтажом, мистификациями или даже чисто фантастической природой.

Путешествие во времени остается темой для научных и фантастических исследований, но до сих пор остается в рамках мифов и фольклора.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.