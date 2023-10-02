"С другой планеты": сотрудники полиции разыскивают "инопланетянина-лягушонка" (фото)

Люди сравнили фоторобот мужчины с Crazy Frog, главным героем культового музыкального клипа начала 2000-х годов. Они отмечали, что биологически невозможно, чтобы у человека были такие большие глаза.

В Великобритании офицер полиции опубликовал электронный фоторобот мужчины, с которым он хочет поговорить. Это вызвало большой резонанс в социальных сетях. Об этом пишет Daily Star.

Некоторые люди даже сравнили мужчину на изображении с Crazy Frog, главным героем культового музыкального клипа начала 2000-х годов.

Полиция Темз-Вэлли надеется поговорить с мужчиной в связи с предполагаемым сексуальным нападением на женщину с собакой в Мейденхеде. Инцидент произошел на открытом лугу рядом 14 августа около 17:45. Несмотря на все усилия сотрудников полиции раскрыть преступление, пользователи X (бывший Twitter) высмеяли электронную фотографию, поскольку глаза парня кажутся необычайно большими.

Один из комментариев гласил: "Вы все ищете пришельца с другой планеты?". Люди отмечали, что биологически невозможно, чтобы у человека были такие большие глаза.

"Удачи в поимке этого существа. Оно увидит полицию за милю", — написал один из пользователей соцсети.

Люди отмечали, что биологически невозможно, чтобы у человека были такие большие глаза Фото: Daily Star

Другие комментаторы сравнивали фоторобот с Crazy Frog.

"Я публикую это электронное изображение в надежде, что кто-нибудь узнает изображенного на нем человека. Если вы узнали изображенного на снимке мужчину или располагаете какой-либо информацией, которая может помочь нашему расследованию, оставьте сообщение на сайте полиции", — заявил следователь, детектив-констебль Питер Фитцер.

Инцидент произошел после того, как выгуливавшая собаку женщина заметила предполагаемого преступника, притаившегося за деревом неподалеку от тропинки, по которой она шла. Пройдя еще немного, она повернулась и увидела, что кто-то идет к ней. По словам полицейских, жертва закричала, после чего предполагаемый преступник схватил ее за джемпер и попытался поднять его. Затем предполагаемый преступник скрылся в противоположном направлении.

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