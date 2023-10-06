Нашли посреди Тихого океана: австралийца на опрокинутой лодке подобрало круизное судно (фото)

24-летний Том Робинсон из Австралии надеялся стать самым молодым человеком переплывшим Тихий океан на самодельной лодке. Он приблизился к завершающему этапу, но неожиданно подал сигнал бедствия.

Мужчина, пытавшийся переплыть Тихий океан на самодельной лодке "Maiwar", был спасен круизным судном после того, как его корабль перевернулся. Об этом пишет BBC News.

24-летний Том Робинсон из Австралии надеялся стать самым молодым человеком, совершившим подобный подвиг. Он был найден сидящим на вершине лодки без одежды в 100 морских милях к юго-западу от побережья Вануату.

По сообщениям местных СМИ, на борту судна ему была оказана медицинская помощь в связи с солнечными ожогами и обезвоживанием, но в остальном он был здоров. Попытка Робинсона поставить новый рекорда началась в июле прошлого года, когда он отправился из Перу. Он рассчитывал прибыть в Кэрнс (Австралия) к декабрю. В понедельник Том покинул город Луганвиль (Вануату) и находился на последнем этапе своего путешествия. Выступая на прошлой неделе перед австралийской телекомпанией ABC путешественник рассказал, что эта заключительная часть будет "решающей или переломной".

24-летний Том Робинсон из Австралии Фото: Instagram/Tom Robinson

Пока неясно, что стало причиной опрокидывания лодки в четверг вечером, но аварийный маяк был активирован, что позволило оповестить власти. Рано утром в пятницу судно P&O Pacific Explorer подобрало Робинсона из воды. Для этого круизный лайнер совершил обходной маневр протяженностью 200 км (124 мили), чтобы помочь мужчине.

В своем заявлении Робинсон поблагодарил экипаж судна, "чье мастерство и профессионализм обеспечили безопасное спасение".

Таму Тапаитау, член команды, поддерживающей его в этом путешествии, сообщил, что круизное судно направляется в Окленд (Новая Зеландия), откуда Робинсон вылетит домой в Брисбен (Австралия).

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