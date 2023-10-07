"Так нельзя": профессиональный пекарь утверждает, что люди неправильно хранят хлеб

Шеф-повар ответила на вопрос о том, где и как лучше всего хранить хлеб. Она отметила самые распространённые ошибки, из-за которых продукт быстрее начинает черстветь и покрываться плесенью.

Профессиональный пекарь Сара Брайденстайн подсказала, где лучше всего хранить хлеб и как накрывать его для максимальной свежести. Об этом пишет Daily Express.

Буханка хлеба один из главных продуктов на большинстве кухонь по всему миру. Часто люди оставляют хлеб лежать на столе не думая о его сохранности.

Сара Брайденстайн, профессиональный пекарь, шеф-повар и женщина, которая вместе со своим мужем вот уже шесть лет руководит компанией Baking Kneads, поделилась некоторыми советами. На вопрос о том, где лучше всего хранить хлеб, она ответила, что "идеальным местом" является прохладное и сухое место, предложив поставить корзинку для хлеба подальше от плиты.

"Для ежедневного употребления заверните буханку в бумажный пакет или хлопчатобумажную ткань, чтобы сбалансировать этот хитрый танец между сохранением влаги и защитой от плесени", — посоветовала Сара.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Между тем, по мнению женщины, самое худшее место для хранения хлеба — это холодильник.

"Я поняла это на собственном опыте, когда только начинала печь. Хотя магазинный хлеб, напичканный консервантами, может в некоторой степени выдержать такие условия, но это не идеальный выбор. Холодильник может отсрочить появление плесени, но он ускоряет процесс черствения, поэтому так делать нельзя", — добавила она.

Если люди испытывают трудности с хранением хлеба, поскольку не могут достаточно быстро его съесть, отличным вариантом является его замораживание. Однако при этом необходимо правильно и плотно завернуть буханку, чтобы она "не потеряла в качестве и текстуре". Этот совет был дан после того, как другой эксперт подтвердил, что картофель хранится дольше всего, если его держать в прохладном темном месте с минимальным воздействием влаги и света, чтобы предотвратить его гниение. То же самое относится и к другим корнеплодам, таким как морковь и репа.

"При правильном хранении целая головка чеснока может прослужить до полугода, однако после того, как вы разделите зубчики на части, срок их хранения резко сокращается и составляет, как правило, от двух до трех недель", — рассказал профессионал.

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