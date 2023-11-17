Ломала мебель: женщина сбросила 146 кг и участвует в соревнованиях по бодибилдингу (фото)

Прежде чем похудеть Джессика Ферро свободно поглощала обед в McDonald's, две большие пиццы, и все равно оставалась голодной через час. Она призналась, что ненавидела свое тело и сталкивалась с тревогой и депрессией.

34-летняя Джессика Ферро из Австралии весила 228 килограммов. Женщина ломала мебель и не могла поместиться в кресле самолета, поэтому похудела на 146 килограммов. Об этом пишет The Mirror.

Женщина, страдавшая избыточным весом, рассказала о том, как она поглощала до 6 500 калорий в день.

Смерть отца от сердечного приступа вынудила женщину пойти на радикальные перемены в своей жизни. Из-за избыточного веса она не смогла сделать ему искусственное дыхание. Беспокоясь о своем здоровье, австралийка решила изменить свою жизнь из-за проблем с дыханием, высоким давлением и болями в спине и суставах.

Прежде чем похудеть Джессика свободно поглощала обед в McDonald's, две большие пиццы, и все равно оставалась голодной через час. Она призналась, что ненавидела свое тело и сталкивалась с тревогой и депрессией.

Переломные моменты, такие как сломанная мебель, трудности с выбором одежды, и насмешки в самолетах, стали толчком к изменению ее отношения к весу. Ответы от мужчин, утверждавших, что она недостаточно худая, стали мотивацией для женщины, и она решила стать лучшей версией себя. Сначала она подверглась операции по шунтированию желудка.

Женщина ненавидела свое тело и сталкивалась с тревогой и депрессией Фото: коллаж Фокус

После того как ей удалили оставшуюся обвисшую кожу, Джессика приступила к занятиям фитнесом и соблюдению здоровой диеты. Ее текущий вес составляет 80 кг. Она даже участвует в соревнованиях по бодибилдингу, о чем раньше и не мечтала.

"Раньше я прятала еду в своей комнате или в ящиках на работе, а по дороге домой заходила в кафе и перекусывала перед ужином. Если бы мне пришлось гадать, я бы не удивилась, если бы мое потребление калорий составляло 4500-6500 калорий в день. Сейчас мой вес составляет 80 кг, и мне потребовалось около пяти лет, чтобы достичь этого результата. Только сейчас я понимаю, насколько сильно мой вес повлиял на мою энергию, настроение, уверенность и готовность заниматься чем-то или даже гулять с друзьями", — сказала Джессика.

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